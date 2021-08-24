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Какие категории граждан войдут в перепись населения

24 Августа 2021 10:41
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Какие категории граждан войдут в перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов перечислил категории граждан, которые войдут в процесс переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будем переписывать постоянных жителей, граждан нашей страны, иностранцев и лиц без гражданства. Также будем переписывать наших граждан, выехавших за границу в связи с выполнением служебных обязанностей, студентов, обучающихся по программе «Болашак», и по программе обмена студентами, туристов, выехавших за границу на отдых, лечение, в гости», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

Переписью также будут охвачены переселенцы, прибывшие в РК на постоянное жительство или ищущие убежища, а также все временно, менее 12 месяцев, находящиеся в стране иностранцы.

Ранее спикер рассказал , каким образом будет проходить перепись населения. «Перепись будет проводиться двумя способами: посредством интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz (с 1 сентября по 15 октября) в течение 45 дней, и традиционный сплошной опрос (с 1 октября по 30 октября), будет проведен интервьюерами с использованием электронных планшетов», - сказал Нурболат Айдапкелов.



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#Перепись населения  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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