Какие картины раскрывают женский образ в казахстанском искусстве фотографий и живописи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из семя она создает ребенка, из полотна – одежду, из слов – колыбельную. Хрупкими руками она обнимает весь мир и согревает все человечество. Бесконечный источник вдохновения. Так описывает представительниц прекрасного пола художница Лейла Махат. К слову, в ее творчестве женщина тоже основной объект для творения. Очередная выставка в Kulanshi Art Space раскрывает женский образ в казахстанском искусстве фотографий и живописи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как только мы вошли в выставочную зону, заметили «Мамин платок», о котором писали несколькими месяцами ранее. Обрадовало то, что проект не угас, напротив находит прекрасное продолжение и будет странствовать по земному шару.

«Мамин платок» потихонечку растет», - скромно отметила Лейла Махат.

«Планируем его расширить, потому что, наконец, нашли людей, которым проект интересен. Это вселяет надежду. Мы будем доращивать платок платками, которые находятся в Казахстане и уже имеем реальные перспективы, чтобы отправить платок в другие страны. В этом проекте все хотят поучаствовать. Мы получили огромное количество платков из Вьетнама. Есть Турция, Молдова, кого только нет. Получился интернациональный платок», - поделилась она.

А затем обратили внимание на выставочную площадку, где повсюду развешаны картины: грустные, меланхоличные, словно описывают состояние человека осенью. Председатель кураторского совета «Kulanshi» Лейла Махат призналась, что давно планировала сделать такой проект.

«Сложилось так, что запустили его недавно. Для красивых проектов, наверное, все должно складываться: и время должно быть удачное, точнее времени должно быть много. У нас были работы казахстанских женщин-художниц, современных молодых фотографов. Решили, что настало время и создали такую замечательную выставку», - рассказала инициатор проекта.

Выставка называется «SHE». С перевода на русский «Она». Выставочную зону можно поделить на два лагеря: прошлое и настоящее. Первая часть выставки словно передает атмосферу 80-90х: девушки на картинах со своеобразным стилем одежды, советские телефоны, красивый пейзаж и серый силуэт города.

А вторая часть выставки состоит полностью из работ современных казахстанских фотографов. Одежда женщин в современном своеобразном стиле, словно из модного журнала, хрупкие балерины, отношения между мужчиной и женщиной.

Эти два разных мира красиво переплетаются между собой, и первое становится логическим продолжением второго лагеря. И во главу угла – женщины: художницы рисовавшие эти картины, и хрупкие создания в объективах фотографов.

«Женский образ – бесконечный источник вдохновения. Тысячелетиями мужчина пытается понять женщину. О чем она думает. Во что верит. Какая у нее самая сокровенная мечта. Человеку, который изобрел бы переходник от женского мозга к мужскому, наверное, дали бы самую высокую награду всех времен и народов. Но… тогда пропала бы тайна. Тайна женской природы. Женскому образу в современном казахстанском искусстве фотографии и живописи посвящается эта выставка», - отметила Лейла Махат.

Уникальность выставок в Kulanshi Art Space в том, что для каждой новой выставки строится пространство.

«Для разных произведений искусства нужны разные интерьеры, объемы пространства. Уже сколько лет существуем, никогда не создавали такой интерьер. Когда создали ее, а все вышло интуитивно, потому что продиктовано коллекцией, мы поняли, что, по сути, построили новый выставочный зал. Именно это искусство продиктовало такую форму: зигзагообразная, но в то же время очень лаконичная, мне кажется, это идеальная форма для проекта. Мы еще когда-нибудь повторим опыт», - поделилась художница.

В первом зале располагаются работы женщин-художниц. Представлена живопись Жанар Амантаевной из Павлодара, графика Сауле Сулейменовой из Алматы и Натальи Карагоз из Молдовы.

«Мы исходили из того, что у нас есть в хранении и добавили работы, которые подходили к проекту. Некоторые художники оставляют работы в галереях, чтобы с ними в дальнейшем работали, люди смотрели. Хранить у себя дома в мастерской – немножко наводит грусть. Когда есть отдача, ощущение совсем другое у художника», - призналась Лейла Махат.

Выставка действительно получилась ностальгической.

«У Натальи Карагоз проставлены ностальгические работы. У художницы интересная судьба: она ездит по миру, живет в нескольких странах и ее тоска по родине и детские воспоминания выливаются в такие теплые, душевные работы», - отметила она.

То, что мы приняли за пуанты, оказалась молдавской национальной обувью.

«Мне нравится в ее работах то, что художница видит красоту в обычных вещах. Написать рыбу так, что виден металлический блеск ее тела – не всем художницам удастся. Да, немножко смешная работа. Мы специально выставили так. Экспозиции выстраиваем так, чтобы зрителям было интересно. Телефоны тоже можно считать артефактом. Когда показываю младшим телефоны, они не понимают, что это такое, потому что это новое поколение. Они не могут понять, зачем нужно крутить диски, разговаривать по проводным телефонам. Но все это настоящее», - рассказала галерист.

Поэтому работы задают ностальгический, меланхолический вайб.

«Во всех работах художницы можно почувствовать ее. Даже, когда она рисует детские игрушки или потрепанные жизнью чемоданы, всегда проскальзывает грусть, но грусть, наверное, потому что она захватывает то, что ушло и то, чего не будет. Она ловит моменты. И ты понимаешь, что такого созерцательного состояния у женщины не будет никогда, когда первая смотрит на зеркало, а вторая девушка разговаривает по телефону. Это тоже ушло, лишь пойманный момент. Она ловит чувства, которые витают над нами», - рассказала художница Лейла Махат.

На следующей стене, более яркой и красочной, развешаны работы Жанар Амантаевной.

«Она рисует всех, кто ее вдохновляет. Несколько лет назад мы открывали ее выставку, когда она работала в детском приюте. Художница рисовала детские портреты, получилась трогательная и интересная выставка. Для этого проекта мы выбрали жанровые проекты и пейзажи Жанар Амантаевой. Они лиричные, с другой стороны немного драматичные, потому что она очень смело работает с цветами, пишет быстро – работает на одном дыхании. Художники ловят ощущения. То, что вдохновило их – передают в работах. Есть законы экспозиции, по которым мы делаем выставки, но здесь мне хотелось показать женскую природу. Все картины - есть женская природа», - подчеркнула галерист.

Весьма необычными получились творения Сауле Сулейменовой, имя которой многим знакомо через создание арт-объектов с помощью мусора. Она создает картины из пакетов, но ее живопись удостаивается особого внимания посетителей.

«Здесь ее графические работы в классической технике. Это называется картография, когда художник выцарапывает слои краски, которые были нанесены до того, как она приступила к формированию. Это тоже яркий, эмоциональный процесс. Здесь представлены драматические работы. Часть работ Сауле Сулейменовой расположены на другой части выставки. Вот одно из творений «Серый город» - алматинский пейзаж в старых постройках города. Тоже ностальгическое произведение с грустинкой», - поделилась Лейла Махат.

Здесь же есть серия работ, которая называется «Автобусы и остановки».

«Думаю, мало, кому придет в голову делать картину по своим ощущениям, когда находишься на заднем сидении салона автомобиля. Вот, например, ожидающие свой автобус пассажиры на скамейке. Есть тенденция красить скамейки в разноцветные цвета. Она ловит интересные странности и создает собственную красоту. Такая ирония, что пейзаж и окружающая действительность ярче и веселее персонажей, которых собственно она изображает», - рассказала она.

Второй блок выставки – работы современных молодых фотографов. По-другому эту зону можно назвать «Ода женщинам».

«Представлены работы фотографов Вероники Лернер, Данила Потапова, Екатерины Заечковской, Натали Карпушенко, Натальи Болгаровой. Есть разные фотографы по стилю, жанру, манере. Здесь есть и женская грация, посвященная балету. Еще один интересный проект «Fashion people» Данилы Потапова. Он ловил казусные, ироничные, но очень женские моменты. Есть абсолютно философские проекты. Вот, например, работа про женщину, но с другой стороны – про взаимоотношения между мужчиной и женщиной – женское лицо и мужская рука», - пояснила художница Лейла Махат.

По ее словам, фотографы из разных регионов Казахстана.

«Мы же всегда пытаемся соединить несоединимое. Наша цель показать, что искусство не принадлежит одному месту. Это та вещь, которая может быть достоянием всех. Вот как мы, например, знаем классиков: титанов ренессанса или очень известных художников. С ними всегда происходят какие-то казусы. Испанец Пикассо жил в Париже, был очень популярным в Америке. Это говорит о том, что искусству не столь важна экономическая или политическая ситуация, все преодолевается силами и красотой искусства», - отметила Лейла Махат.

Как правило, не обошлось без инсталляции. Сложно представить выставки, организованные ею, без уникальных арт-пространств, которые не просто дополняют, а передают все то, что невозможно описать словами.

«Нам хотелось сделать так, чтобы выставка была непросто выставкой. Человек, попадая в пространство, попадал в атмосферу. О чем искусство, которое представлено на той или иной площадке, о том должен говорить даже воздух. Тут тоже есть ироническая штука. Балерины есть, но вроде бы их и нет. Вроде бы присутствие женщины есть, но самой женщины нет», - объяснила нам Лейла Махат.

- А если женщин не станет, что будет?

- Если женщин не будет, закончится мир. Женщина создает жизнь. Как же без женщин? Даже если начнут клонировать, в любом случае… Нам же предрекали писатели-фантасты клонирование. Возможно, такое и будет. Но не будет понятий, как материнство, соответственно не будет детства. Все уйдет. Мне кажется, мир будет существовать до тех пор, пока будет женщина.