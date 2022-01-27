Какие карантинные смягчения коснулись акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина и заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма региона Жаслан Айдрахманов рассказали о пересмотре сроков карантина и изменении статуса в «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области, все еще находящейся в «красной» зоне, ужесточены ограничительные меры. 70% сотрудников организаций переведены на дистанционный формат работы. Однако акмолинцев ждет и ряд послаблений.

Пересмотрены сроки карантина и изменения статуса в «Ashyq». Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на 7-е сутки карантин завершается. Если ПЦР-тест не сдан на 7-е сутки, то карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи теста.

«У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» «красный» статус сохраняется до истечения 10 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 10 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних трех месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени», - пояснил Ж. Айдрахманов.

Лица с «желтым» статусом переводятся в «синий» по истечении 10 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 7 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц при отсутствии признаков COVID-19 и при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, а также переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, «зеленый» статус сохраняется.

Еще одно послабление связано с работой продовольственных торговых сетей с торговой площадью до 6000 кв. м включительно разрешается работать без ограничений.

«Эпидситуация в Акмолинской области остается напряженной. Мы находимся на четвертом месте по РК по количеству положительных случаев КВИ. На сегодня важно ограничить контакты, чтобы сократить количество инфицированных, соблюдать карантинные меры: масочный режим, проветривание, кварцевание, социальную дистанцию, избегать миграции в города и близлежащие населенные пункты, не посещать места массового скопления, не проводить семейные мероприятия и другие торжества. Необходимо вакцинироваться тем, кто еще не получил прививки против коронавирусной инфекции. Вакцинированные переносят заболевание в легкой степени, бессимптомно. Прошу быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих. Не занимайтесь самолечением и своевременно обращайтесь за медицинской помощью!» - добавила А. Мусина.