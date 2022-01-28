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Какие карантинные ограничения сняты в Атырауской области

28 Января 2022 21:53
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Какие карантинные ограничения сняты в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Какие карантинные ограничения сняты в Атырауской области на брифинге рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического надзора региона Алия Бекешева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, предусматривающее послабление действующих карантинных ограничений в республике. В связи с этим в области разрешается проводить поминки, спортивные соревнования и культурные мероприятия вне зависимости от того, в какой зоне находится регион по темпам распространения COVID-19. Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной»).

Разрешается проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов. Не будет останавливаться и деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), бассейнов», - рассказала Алия Бекешева.

Ранее МВК снизила карантинные ограничения для бизнеса в Казахстане.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Виктор Сутягин

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