Какие карантинные ограничения сняты в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Какие карантинные ограничения сняты в Атырауской области на брифинге рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического надзора региона Алия Бекешева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, предусматривающее послабление действующих карантинных ограничений в республике. В связи с этим в области разрешается проводить поминки, спортивные соревнования и культурные мероприятия вне зависимости от того, в какой зоне находится регион по темпам распространения COVID-19. Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной»).

Разрешается проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов. Не будет останавливаться и деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), бассейнов», - рассказала Алия Бекешева.

Ранее МВК снизила карантинные ограничения для бизнеса в Казахстане.