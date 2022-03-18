Какие карантинные ограничения отменили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заболеваемость COVID-19 за последние две недели снизилась в 2,8 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологической службы Арман Кушбасов сообщил, что за две недели по области зарегистрировали 281 случай инфицирования. Снижение заболеваемости отмечается во всех районах. Регион по распространению коронавируса находится в «зеленой» зоне.

«На всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска отменены требования к соблюдению социальной дистанции, обязательная термометрия и использование мобильного приложения «Ashyq». При этом оно может использоваться субъектами в добровольном порядке. Полностью «Ashyq» не отменен и при переходе региона в «красную» зону использование его является обязательным», - сообщил А. Кушбасов.

Ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска отменяется. Но обязательно в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет и в случае приема пищи в местах общественного питания. Маска нужна здоровым людям при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19 и тем, у кого появились симптомы заболевания, сходные с COVID-19 (повышение температуры тела, кашель, чихание).

Отменяется ограничение допуска на работу в очном режиме для работников сферы услуг, не получивших вакцинацию против COVID-19, обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.

До шести месяцев увеличился срок действия «зеленого» статуса у лиц, переболевших COVID-19. Ранее он составлял три месяца.

«Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации, привитым - ревакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета и окончательной победе над вирусом», - добавил А. Кушбасов.