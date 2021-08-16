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Какие карантинные меры будут в школах Алматы

16 Августа 2021 21:03
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Какие карантинные меры будут в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно документу, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:

- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

- ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий;

- отмену кабинетной системы обучения;

- организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;

- перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также заболевании членов семьи;

- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате, по заявлениям родителей.

Управлению образования города Алматы, необходимо обсудив с родительскими комитетами, внести предложения по принятию к реализации программы «Здоровые школы на период пандемии».

Также во всех учреждениях образования и воспитания Алматы внедрят систему «Ashyq».

Постановление вступает в силу с 17 августа 2021 года.


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#Алматы   #Образование   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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