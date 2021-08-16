Какие карантинные меры будут в школах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:
- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;
- ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- отмену кабинетной системы обучения;
- организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;
- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;
- перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также заболевании членов семьи;
- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате, по заявлениям родителей.
Управлению образования города Алматы, необходимо обсудив с родительскими комитетами, внести предложения по принятию к реализации программы «Здоровые школы на период пандемии».
Также во всех учреждениях образования и воспитания Алматы внедрят систему «Ashyq».
Постановление вступает в силу с 17 августа 2021 года.
- Систему «Ashyq» внедрят во всех учреждениях образования и воспитания Алматы
- Локдаун выходного дня продлили в Алматы
- 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
- Благотворительная акция «Дорога в школу» началась в Нур-Султане
- Карантин продлили в Шымкенте
- Ералы Тугжанов поручил утвердить алгоритм выявления непривитых работников сферы услуг
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана