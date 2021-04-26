Какие карантинные и санитарные меры обеспечивает Нацгвардия РК
«В условиях пандемии, личный состав Национальной гвардии несет боевую службу в особом режиме. Военнослужащие активно привлекались в обеспечении карантинных и санитарных мероприятий в условиях чрезвычайного положения и ограничительных мер», - сказал Савердин Имиров на брифинге в СЦК.
Спикер добавил, что подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка (дезинфекция) 158 различных объектов в семи городах страны, обработано более чем 671 гектаров площади.
«Осуществляются противоэпидемиологические мероприятия, по недопущению распространения коронавирусной инфекции и в воинской среде. Служба в Национальной гвардии является действительной школой патриотизма и мужества. При выполнении возложенных задач, защищая безопасность граждан, (зачастую рискуя жизнью), военнослужащие проявляют бдительность, решительность и мужество», - подчеркнул Савердин Имиров.