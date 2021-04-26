Какие карантинные и санитарные меры обеспечивает Нацгвардия РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В обеспечение каких карантинных и санитарных мероприятий в связи с пандемией привлекаются бойцы Национальной гвардии Казахстана, сообщил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии, личный состав Национальной гвардии несет боевую службу в особом режиме. Военнослужащие активно привлекались в обеспечении карантинных и санитарных мероприятий в условиях чрезвычайного положения и ограничительных мер», - сказал Савердин Имиров на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка (дезинфекция) 158 различных объектов в семи городах страны, обработано более чем 671 гектаров площади.

«Осуществляются противоэпидемиологические мероприятия, по недопущению распространения коронавирусной инфекции и в воинской среде. Служба в Национальной гвардии является действительной школой патриотизма и мужества. При выполнении возложенных задач, защищая безопасность граждан, (зачастую рискуя жизнью), военнослужащие проявляют бдительность, решительность и мужество», - подчеркнул Савердин Имиров.