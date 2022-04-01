НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения ждут казахстанцев с 1 апреля, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Стартует прием документов для зачисления в первые классы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК. Как отметили в ведомстве, к зачислению принимаются дети с 6 лет. Для зачисления необходим следующий пакет документов: заявление родителя либо законного представителя ребенка; копия свидетельства о рождении ребенка; документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 и по форме 063/у; две фотографии обучающегося размером 3х4.

С 1 апреля казахстанцам не нужны ПЦР-тесты при въезде в Россию по суше. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ 10 от 30.03.2022г. Согласно документу, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран Евразийского экономического союза (в том числе Казахстана), с 1 апреля 2022 года могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету.

Также с 1 апреля повышены пороги достаточности. Теперь, чтобы досрочно снять часть пенсионных накоплений, 20-летним казахстанцам нужно накопить на своем пенсионном счете более 3,1 млн. порог достаточности для 30-летних – 4,37 млн, для 40-летних – 5,79 млн тенге.

С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Казахстана и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований. На таких условиях казахстанцы смогут пребывать в Южной Корее до 30 дней.