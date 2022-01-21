Какие изменения вступили в силу с 2022 года в налоговом законодательстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов прокомментировали, какие налоговые новшества вступили в силу с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банки теперь вправе самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам ИП и юридических лиц, если налоговые долги оплачены полностью. То есть, теперь нет необходимости ждать снятия ареста счета. Банк сам, исходя из оплаченной суммы, возобновляет расходные операции по банковским счетам налогоплательщиков», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что поддержкой бизнеса является также исключения основания для закрытия банковских счетов ИП и юридических лиц, если налоговая задолженность менее 18 тысяч тенге.

«С 1 января 2022 года введен новый специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей, работающих на основе мобильного приложения «E-Salyq Вusiness». Данное приложение позволит решить часть проблем с исполнением налоговых обязательств, упростив осуществление отдельных процедур. Для использования, его необходимо скачать в Play Market, App Store или App Gallery. На сегодня приложением уже пользуются порядка почти 7 тысяч ИП», - проинформировал заместитель председателя КГД Минфина.

С 1 января 2022 года работает упрощенный порядок ликвидации плательщиков НДС. По словам Кайрата Миятова, если ранее плательщики НДС при осуществлении финансово-хозяйственной деятельность проходили процедуру налоговой проверки, то сегодня процедура ликвидации сводится к камеральной проверке.

В поддержку субъектов бизнеса принята поправка, которая касается налога на транспорт малогабаритных фургонов.

«Исчислять налог на транспортные средства по такой категории будут по ставкам, установленным для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности. Ранее исчислялся от объёма двигателя. Причем норма введена ретроспективно с 1 января 2021 года, что однозначно снизит финансовые затраты субъектов МСБ, которые используют в предпринимательской деятельности малые грузовые транспортные средства», - объяснил спикер.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов прокомментировал и налоговое регулирование вопроса по кладовкам.

«Так, если до 1 января 2022 года физические лица, которые имеют зарегистрированные на праве собственности кладовки, обязаны были самостоятельно исчислять, и сдавать отчетность в органы госдоходов, введена поправка в Налоговый кодекс, что устранила эти неудобства для населения», - отмечает Кайрат Миятов.

С 1 января 2022 года НАО «Правительство для граждан» будет предоставлять сведения по оценочной стоимости по таким кладовкам для целей налогообложения, а исчисление налога на имущество будет производиться КГД на основании этой стоимости и направляться уведомление вместе с налогом на имущество квартир.



