Какие изменения внесут в процесс проведения закупа медтехники в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет осуществляться централизация закупа медицинской техники, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация» в два этапа», - сказала Ажар Гиният.
При этом, как отметила министр, на первом этапе планируется реализация следующих мероприятий:
- сбор заявок от местных исполнительных органов до марта 2022 года;
- внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники;
- унификация технических спецификаций на закуп до конца апреля 2022 года;
- с целью обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок;
- проведение электронных закупок с мая 2022 года;
- завершение анализа потребности в медицинской технике до 2025 года.
Ранее глава Минздрава отметила высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах.
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