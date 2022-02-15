Какие изменения внесут в процесс проведения закупа медтехники в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет осуществляться централизация закупа медицинской техники, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация» в два этапа», - сказала Ажар Гиният.

При этом, как отметила министр, на первом этапе планируется реализация следующих мероприятий:

- сбор заявок от местных исполнительных органов до марта 2022 года;

- внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники;

- унификация технических спецификаций на закуп до конца апреля 2022 года;

- с целью обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок;

- проведение электронных закупок с мая 2022 года;

- завершение анализа потребности в медицинской технике до 2025 года.

Ранее глава Минздрава отметила высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах.