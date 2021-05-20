Какие изменения внесены в приложение AirKZ по мониторингу качества атмосферного воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения внесены в мобильное приложение AirKZ для мониторинга качества атмосферного воздуха, рассказала директор Департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» Ольга Корнюхова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года у нас разработано мобильное приложение AirKZ. На данный момент оно уже скачано более 5 тысяч раз. Экспертами это отмечено как положительный опыт Казахстана для повышения информированности населения о качестве атмосферного воздуха. С того времени мы его дорабатываем и развиваем. Мы учли пожелания населения и перевели микрограммы, улучшили графику, карту сделали более информативной и сократили число нажатий для получения необходимой информации», - сказала Ольга Корнюхова в ходе круглого стола по вопросам мониторинга качества воздуха и перехода на индекс качества воздуха AQI.

Ранее сообщалось, что РГП «Казгидромет» запустило мобильное приложение мониторинга качества атмосферного воздуха в Казахстане. С помощью приложения пользователь может отслеживать качество атмосферного воздуха на всей территории Казахстана. В AirKZ доступны данные по 46 населенным пунктам и 84 экологическим постам. Пользователь может вручную выбрать необходимые посты либо по данным геолокации приложение автоматически определит ближайший пост.

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации): диоксид азота, оксид азота, взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2.5, пыль, диоксид серы, сероводород и оксид углерода.