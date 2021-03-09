Какие изменения в сфере образования внесены в постановление главного акмолинского санврача

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Акмолинской области вышло новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной за номером 12. Изменения, внесенные им, коснулись сферы образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области № 9 «О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области» внесен ряд изменений и дополнений. В частности, разрешено в третьей четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся и с численностью детей в классах не более 15 человек.

«С 1 марта 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек», - отмечается в постановлении.

Разрешено также обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы). При этом 70% предметов дети будут изучать в штатном режиме, 30% - в дистанционном. Оговорено обязательное соблюдение не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек будет осуществляться по решению администрации организации образования.

Постановление все так же разрешает главным государственным санитарным врачам соответствующей территории, городов и районов Акмолинской области, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Постановление вступило в силу с момента подписания – 9 марта.







