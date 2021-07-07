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    12:16, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Какие изменения произойдут в аэропорту Алматы, рассказали новые владельцы

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    НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев встретился с президентом акционерного общества Алп Ер Тунга Ерсоем. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По инициативе руководства АО «Международный аэропорт Алматы» в МВД состоялась встреча министра Ерлана Тургумбаева с президентом акционерного общества Алп Ер Тунга Ерсоем», - сказала Шугыла Бериккызы.

    Было отмечено, что в ходе встречи А.Ерсой поблагодарил за прием и сообщил о намерениях компании по созданию на базе аэропорта города Алматы регионального транспортного транзитного узла Центральной Азии и строительству нового пассажирского терминала, соответствующего международным стандартам.

    При этом, он подчеркнул, что взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах обеспечения безопасности являются приоритетным.

    Также стороны обсудили вопросы эффективности видеонаблюдения, организации движения транспорта, пассажирских перевозок на прилегающей к аэропорту территории.

    «В свою очередь, Е.Тургумбаев отметил, что МВД приветствует готовность руководства Международного аэропорта Алматы к совместной работе по выстраиванию эффективной системы правопорядка на этом стратегическом объекте для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных полетов», -добавила Шугыла Бериккызы.

    Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Алматы продали за 415 миллионов долларов. Его выкупила турецкая компания TAV Airports Holding.


    Теги:
    МВД РК Аэропорт Алматы
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