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    11:44, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие изменения ожидаются в системе ОСМС

    Здравоохранение
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Одна из проблем, часто поднимаемых избирателями – система медицинского страхования. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Опыт развитых стран, особенно ОЭСР, показывает эффективность системы медицинского страхования, - сказала Тамара Дуйсенова.

    Этот опыт, по ее словам, показывает решение 3 проблем:

    - большинство клиник создали наилучшие условия для лечения пациентов. Иначе они не смогут получить финансирование, потому что деньги идут в ту клинику, которую выбрал человек.

    - это единственная система, где за охрану здоровья гражданина помимо государства ответственны работодатели и работники;

    - вопросы доступности всех видов медицинской помощи за счет солидарного принципа работы системы.

    - Сейчас в рамках поручения Главы государства мы работаем над эффективным внедрением этого передового опыта. В первую очередь стоит задача определения статуса граждан, не охваченных системой. В настоящее время в регионах созданы соответствующие штабы. Работа ведется поэтапно. Завершили работу по определению статуса 130 тысяч граждан. Теперь начата работа по 750 тысячам человек. В результате этой работы за граждан из числа социально уязвимых слоев населения будет отчислять государство, а за работающих – работодатели и сами граждане, - пояснила Тамара Дуйсенова.

    Было отмечено, что в обращениях акцентировалось внимание на отсутствии точного перечня платной и бесплатной медицинской помощи.

    - В рассматриваемом направлении гражданам не потребуется этот перечень. Его задачей будет только участие в системе. При обращении в клиники будет финансирование за счет «базового» пакета от государства либо «страхового» пакета со стороны фонда медицинского страхования, - добавила Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство ОСМС Минтруда и соцзащиты РК Общество
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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