Какие изменения ожидаются в системе ОСМС

Одна из проблем, часто поднимаемых избирателями – система медицинского страхования. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Опыт развитых стран, особенно ОЭСР, показывает эффективность системы медицинского страхования, - сказала Тамара Дуйсенова.

Этот опыт, по ее словам, показывает решение 3 проблем:

- большинство клиник создали наилучшие условия для лечения пациентов. Иначе они не смогут получить финансирование, потому что деньги идут в ту клинику, которую выбрал человек.

- это единственная система, где за охрану здоровья гражданина помимо государства ответственны работодатели и работники;

- вопросы доступности всех видов медицинской помощи за счет солидарного принципа работы системы.