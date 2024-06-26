Какие изменения ожидаются в системе ОСМС
Одна из проблем, часто поднимаемых избирателями – система медицинского страхования. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Опыт развитых стран, особенно ОЭСР, показывает эффективность системы медицинского страхования, - сказала Тамара Дуйсенова.
Этот опыт, по ее словам, показывает решение 3 проблем:
- большинство клиник создали наилучшие условия для лечения пациентов. Иначе они не смогут получить финансирование, потому что деньги идут в ту клинику, которую выбрал человек.
- это единственная система, где за охрану здоровья гражданина помимо государства ответственны работодатели и работники;
- вопросы доступности всех видов медицинской помощи за счет солидарного принципа работы системы.
- Сейчас в рамках поручения Главы государства мы работаем над эффективным внедрением этого передового опыта. В первую очередь стоит задача определения статуса граждан, не охваченных системой. В настоящее время в регионах созданы соответствующие штабы. Работа ведется поэтапно. Завершили работу по определению статуса 130 тысяч граждан. Теперь начата работа по 750 тысячам человек. В результате этой работы за граждан из числа социально уязвимых слоев населения будет отчислять государство, а за работающих – работодатели и сами граждане, - пояснила Тамара Дуйсенова.
Было отмечено, что в обращениях акцентировалось внимание на отсутствии точного перечня платной и бесплатной медицинской помощи.
- В рассматриваемом направлении гражданам не потребуется этот перечень. Его задачей будет только участие в системе. При обращении в клиники будет финансирование за счет «базового» пакета от государства либо «страхового» пакета со стороны фонда медицинского страхования, - добавила Тамара Дуйсенова.