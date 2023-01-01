Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО

1 Января 2023, 09:10

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В наступившем году в Северо-Казахстанской области намерены продолжить реализацию начатых проектов и запустить новые и перспективные. Предварительными планами по социально-экономическому развитию с корреспондентом МИА «Казинформ» поделились в областном акимате.

Сельское хозяйство

По традиции начнем с сельского хозяйства. Регион все еще остается преимущественно аграрным, несмотря на попытки предыдущего акима Кумара Аксакалова перевести его на аграрно-индустриальные рельсы.

В области развито растениеводство и вполне ожидаемо, что эту сферу будут поддерживать. Регион дает 20% урожая страны. Несколько лет назад была начата диверсификация и посевную площадь масличных довели до 1 млн га. На переработку этой продукции делают ставку. На одном из совещаний в конце года первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, курирующий сельское хозяйство, отмечал, что нужно минимизировать экспорт сырья и больше перерабатывать масличные в регионе. Для этого в Петропавловске строят крупный маслоэкстракционный завод стоимостью 21 млрд тенге. Проект инвестиционный. Завод будет перерабатывать масличные, и производить высокопротеиновые кормодобавки - жмых и шрот. Запуск его планируют на конец 2023 года.

Местные власти несколько лет назад в сфере животноводства сделали акцент на строительство высокопроизводительных современных цифровых молочных ферм. В регионе реализуется специальная программа, по которой ежегодно открывают по 10 комплексов. М.Тасмаганбетов рассказывал, что для реализации проектов в агропромышленном комплексе разработали и запустили механизм по льготному финансированию через СПК «Солтүстік». В 2022 году в регионе начали строительство 17 молочно-товарных ферм. Из них девять запустят в 2023 году. В целом за пять лет в области намерены построить 50 ферм и обеспечить более двух тысяч сельских жителей круглогодичной работой.

Еще одно перспективное направление, которое будут развивать в новом году - переработка молока. За пять лет ее удалось увеличить в 1,6 раза за счет запуска новых молокозаводов и модернизации действующих. Мощность местного предприятия за счет модернизации возрастет до 750 тонн молока в сутки. В облакимате говорят, что такой объем переработки позволит заводу стать самым мощным в Казахстане и Центральной Азии.

В Петропавловске в первом полугодии 2023 года запустят новую птицефабрику. Вместе с ней регион будет производить 16 тысяч тонн мяса птицы при потребности в 8,5 тысяч тонн. В новом году закроется потребность региона в этой продукции, которую приходилось импортировать в больших объемах.

За счет строительства современного тепличного комплекса площадью 3,7 га рассчитывают закрыть 30% потребности региона в огурцах и помидорах.

Ожидается, что объем производства сельскохозяйственной продукции покажет дальнейший рост. В прошлом году он впервые превысил отметку в 1 трлн тенге.

Промышленность

В промышленности ставку делают на инвестиционные проекты, благодаря которым открываются новые направления в индустриальной сфере. В прошлом году в регионе начали выпускать бумагу. Фабрику стоимостью 2,5 млрд тенге запустил местный предприниматель, который намерен наладить и производство картона.

Завод «ЗИКСТО» заключил договор с «КТЖ-Экспресс» на сборку 300 пассажирских вагонов. Для этого построят новый корпус площадью шесть тысяч квадратных метров.

Турецкий инвестор в 2021 году запустил фанерный комбинат и начал строить завод по производству ДСП.

Кирпичный завод увеличит в этом году мощность производства. Сейчас она составляет до 40 млн кирпичей в год. Однако остается большая потребность в этом строительном материале. Инвестор завершает монтаж печей обжига, намерен приобрести оборудование для автоматизации процесса. В Мамлютском районе планируется наладить производство стеклоизделий строительного назначения.

Завод легких стальных тонкостенных конструкций будет выпускать быстровозводимые металлоконструкции для строительства зданий. Проект размещен на территории СЭЗ «Qyzyljar». Сумма инвестиций - два млрд тенге, государство поможет с подведением инфраструктуры.

Завод CLAAS увеличит сборку техники до 480 единиц, в том числе, 100 тракторов, 166 комбайнов, 63 посевных комплекса, 149 жаток.

Жилье

До 2025 года по области построят 2,3 млн квадратных метров жилья. Заветные «квадраты» приобретут 144 тысячи североказахстанцев.

В 2023-м году запустят специально разработанную региональную жилищную программу для молодежи «Қызылжар жастары».

Инфраструктура

Вопрос состояния дорог стоит на повестке который год. За последние пять лет объемы средств на ремонт и строительство дорог значительно возросли. В 2017 году тратили около 19 млрд тенге на эти цели, в 2022 - 32 млрд тенге. Отремонтировали в прошлом году 626 км дорог общего пользования. В 2023 году в регионе планируют завершить

25 переходящих проектов по строительству и ремонту дорог протяженностью более 350 км и начать 53 проекта протяженностью около 500 км.

Обещают местные власти продолжить ремонт внутрипоселковых дорог. В прошлом году работы шли в 52 селах. В 2023 завершат 25 переходящих проектов и начнут 31 новый. В целом, до 2026 года по области планируют отремонтировать более двух тысяч километров дорог.

Работы по водоснабжению будут проводиться в 30 селах области, где проживает свыше 16 тысяч человек. Около 12,5 млрд тенге инвестиций направят на водоснабжение региона. Ожидается, что доступ сельского населения к централизованному водоснабжению на конец года составит - 87,9%.

В районах начали строительство канализационных очистных сооружений. В селе Новоишимское района им. Г.Мусрепова завершается строительство первых в республике КОС закрытого типа. Около 10 тысяч человек получат возможность пользоваться услугами водоотведения. Проект завершат в 2023 году. Аналогичное строительство планируется в Сергеевке района Шал акына.

Социальная сфера

В Тайыншинском районе продолжится строительство двух школ на 600 и 120 мест. В микрорайоне «Береке» Петропавловска - реализация пилотного проекта по строительству коррекционной школы на 300 ученических и 50 спальных мест.

По проекту «Комфортная школа», начиная с 2023 года, планируется строительство четырех новых школ в Петропавловске: в микрорайоне «Копай» на 1200 мест, в «Жас оркен» на 900 мест, в микрорайонах «Орман» и «Береке» на 600 каждая. Всего до 2025-го года по области построят шесть школ на 3,2 тысячи мест.

К этому же времени в регионе должны открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. В 2022 году стартовала программа двухдипломного образования местного вуза совместно с университетом Аризоны. Ежегодно обещают выделять по линии государства 500 грантов.

Для студентов Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева строят 12-этажное общежитие на 1200 мест. Сдать его обещают к концу года. Параллельно идет строительство двух 9-этажных общежитий на 488 мест для колледжа спорта и университета.

В сфере спорта продолжается строительство четырех спортивных комплексов в Жамбылском, Айыртауском, Есильском и районе им. Г. Мусрепова, хоккейных кортов - в Айыртауском и Тайыншинском районах.

Во втором квартале ожидается ввод в эксплуатацию долгожданных поликлиник в микрорайонах «Жас оркен» и «Береке» в Петропавловске. Планируется строительство поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района.

В селе Лобаново Айыртауского района идут работы по строительству, проектированию врачебной амбулатории на 30 посещений в смену. Такие же проекты планируют реализовать в течение года по четырем врачебным амбулаториям, двум фельдшерско-акушерским и одному медицинскому пункту.

Обещают местные власти продолжить строительство многопрофильной больницы в Петропавловске.

Реализовывать проекты и вести регион вперед предстоит назначенному в конце прошлого года акиму Айдарбеку Сапарову. Он хорошо знает область, ее «болевые точки» и скрытый потенциал. С финансированием проблем не должно возникнуть. Комплексный план социально-экономического развития области продлили до 2025 года. Главное, чтобы на местах качественно и в срок реализовывали планы.

Эскизы проектов и фото предоставила пресс-служба акима области