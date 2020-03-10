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Какие изменения могут появиться в налоговом законодательстве РК

10 Марта 2020 16:02
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Какие изменения могут появиться в налоговом законодательстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев рассказал о предлагаемых мерах по изменениям в налоговом законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При направлении на лечение больных за счет средств от грантов, расходы по проезду и проживанию сопровождающего лица оплачиваются так же за счет данных средств. В этой связи, предлагается освобождение от ИПН и сопровождающее лицо. Сейчас только лица, для которых предназначена помощь», - сказал Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе.

Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает освобождение по КПН и ИПН при прощении кредитов банками.

«Предлагается предоставление аналогичных мер и для ипотечных организаций», - озвучил предложение спикер.

«В целях стимулирования физических лиц вкладывать деньги в паевые фонды, как альтернативу банковским депозитам, предлагается восстановить норму по освобождению от ИПН доходов от прироста стоимости при реализации паев паевых инвестиционных фондов», - добавил М. Такиев.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Экономика, Налоги,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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