Какие изменения могут появиться в налоговом законодательстве РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев рассказал о предлагаемых мерах по изменениям в налоговом законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При направлении на лечение больных за счет средств от грантов, расходы по проезду и проживанию сопровождающего лица оплачиваются так же за счет данных средств. В этой связи, предлагается освобождение от ИПН и сопровождающее лицо. Сейчас только лица, для которых предназначена помощь», - сказал Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе.
Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает освобождение по КПН и ИПН при прощении кредитов банками.
«Предлагается предоставление аналогичных мер и для ипотечных организаций», - озвучил предложение спикер.
«В целях стимулирования физических лиц вкладывать деньги в паевые фонды, как альтернативу банковским депозитам, предлагается восстановить норму по освобождению от ИПН доходов от прироста стоимости при реализации паев паевых инвестиционных фондов», - добавил М. Такиев.
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