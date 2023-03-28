Какие изменения грядут в судебной системе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». О том, какие изменения он предполагает, читайте в материале МИА «Казинформ».

Данный законопроект депутаты Сената приняли на пленарном заседании палаты во вором чтении 15 марта текущего года.

В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения некоторых изменений. В частности:

- был исключен предлагаемый ранее институт «старших судей», осуществляющих организацию судопроизводства в отдаленных и малосоставных судах;

- в ведение Высшего Судебного совета из компетенции Верховного Суда переданы кадровые полномочия по внеконкурсному назначению судей;

- исключена поправка об отказе от сроков привлечения судей в отставке к отправлению правосудия; предоставлено право выбора прохождения кандидатами стажировки на судейскую должность после получения рекомендации Высшего Судебного совета;

- скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта.

Также внесены поправки редакционного и уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие с действующими законами.

Ранее сообщалось, что законопроект предполагает внедрение элементов выборности председателей районных судов.

«Предлагается внедрить элементы выборности председателей районных судов. Этот вопрос давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, и судьи. Причем речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах. У нас в столице и областных центрах 15 судов без председателей», - пояснил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Депутат заявил, что внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество сможет само предложить кандидата.

«Коллеги будут просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транспарентность. Система карьерного роста станет понятной. Судьи Верховного Суда также будут избираться Сенатом на альтернативной основе. У Сената будет выбор как минимум из двух судей», - отметил Андрей Лукин.

Сенатор также заявил, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генпрокурор.

«Сегодня правоохранительные органы имеют свои инструменты влияния на судей. Они вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи. Достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нем и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание бояться их», - сказал Андрей Лукин.

Депутат отметил, что при обсуждении 10-ти шагов в Сенате концептуально было определено, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор.

«Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей», - пояснил Андрей Лукин.

Он также добавил, что Главой государства в Послании указано об обеспечении равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские должности.

Поэтому законопроектом предлагаетсясоздание межрайонных судов в нескольких или одной территориальной единице.Тем самым сократятся позиции председателей судов.

Кроме тогобудут усилены роль и статус Высшего Судебного совета.

«Часть кадровых вопросов от Верховного суда переданы в Высший Судебный совет еще в 2019 году. Сейчас предлагается передать в Высший Судебный совет вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. В введение Высшего Судебного совета также передается Академия правосудия», - сказал Андрей Лукин.

По его словам, Высший Судебный совет теперь будет полноценно отвечать за подбор судейских кадров, их дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку.

Также предусмотрено реформирование института апелляции.

«Предлагается, чтобы суд апелляционной инстанции принимал решение по существу, без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам суда первой инстанции. Поэтому в случае, если суд апелляционной инстанции начал рассматривать дело по существу, то работают правила суда первой инстанции, в том числе и в вопросах предоставления новых доказательств», - сказал Андрей Лукин

Сенатор пояснил, что так суд обеспечит полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства. Этот механизм призван снизить количество судейских ошибок, повысить качество судебных актов, обеспечить единообразие практики судов, позволит быстрее восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей.

Вместе с тем, предполагается внедрение кодекса поведения для юристов.

«Суды нередко поставлены перед выбором: принять формально законное решение или встать на сторону людей, права которых были нарушены в силу различных обстоятельств. Как сказал Президент: «Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона», - сказал Андрей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что «законы - не догма, они должны решать насущные проблемы граждан».

«Поэтому предлагаем включить справедливость в число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью», - заявил Андрей Лукин.

Депутат продолжил, что в развитых странах для профессиональных представителей установлены четкие критерии.

«Суд МФЦА и Международный арбитраж тоже приняли Кодекс поведения для юристов, представляющих стороны спора. И нам надо внедрять такие стандарты. В Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) четко прописаны права и обязанности всех участников процесса: сторон, третьих лиц, прокуроров, адвокатов, экспертов, свидетелей. Но там нет обязанностей профессиональных представителей. Сегодня около 13 тысяч юристов оказывают подобные услуги. Поэтому мы считаем, что нужно устранить этот пробел в ГПК», - резюмировал Андрей Лукин.

Кроме того, депутаты Сената также в этот день во втором чтении приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы».

Документ предусматривает, в том числе, передачу гражданских дел о расторжении брака, разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению возникла необходимость внесения следующих поправок:

- представители по поручению наделяются процессуальными правами и обязанностями лица, интересы которых он представляет;

- доработаны нормы, касающиеся оснований отмены либо изменения решения суда в апелляционном порядке;

- уточняется ряд полномочий Высшего Судебного Совета, касающихся кадровых вопросов;

- скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта.

Помимо этого, в два законопроекта внесены поправки редакционного и уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, корреспондирования норм двух законопроектов, а также приведения в соответствие с действующими законами.

Отметим, что данный документ сегодня подписал Глава государства.