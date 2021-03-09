Какие изменения будут в пилотном проекте по горизонтальному мониторингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта 2021 года вступают в силу измененные Правила проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Необходимость внесения изменений в Правила возникла по результатам правоприменительной практики.

Измененные Правила в основном содержат изменения редакционного и уточняющего характера, за исключением поправок, предусматривающих:

- увеличение срока для предпроектной работы (с 12 до 18 месяцев);

- расширение категорий налогоплательщиков для участия в пилотном проекте и предоставления возможности участия в пилоте для налогоплательщиков, которыми реализуются инвестиционные приоритетные проекты;

- перенос сроков участия в пилотном проекте для налогоплательщиков в сфере транспортировки газа и горнорудной отрасли;

- возможность расторжения соглашения о пилотном проекте по горизонтальному мониторингу досрочно также и по иным основаниям.

Изменения внесены приказом министра финансов РК от 23 февраля 2021 года № 138 «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2020 года № 648 «Об утверждении Правил проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу», который зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан.

Пилотный проект, реализуемый с целью совершенствования и модернизации порядка проведения горизонтального мониторинга, стартовал в Республике Казахстан в июле 2020 года.

В настоящее время участниками пилотного проекта являются более десяти налогоплательщиков.

Горизонтальный мониторинг является эффективной моделью налогового администрирования крупных налогоплательщиков, для которой характерны такие ключевые преимущества, как стабильность и определенность в налоговой нагрузке, повышение инвестиционной привлекательности компаний на внутреннем и глобальном рынках, отсутствие штрафов и минимизация пеней для налогоплательщиков.