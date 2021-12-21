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Какие IT-проекты реализуются в столице

21 Декабря 2021 22:20
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Какие IT-проекты реализуются в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, какие IT-проекты реализуются в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Как отметил аким столицы на своей странице в Instagram, чуть более года назад запущена работа IТ-совета. Он сосредоточен на дальнейшем развитии и внедрении цифровых технологий в жизнедеятельность города.

«Каждая встреча на IТ-совете – это не просто встреча, это профессиональное обсуждение и внедрение реальных проектов, которые необходимы горожанам и городу. Как отметил Глава государства, «цифровизация – базовый элемент всех реформ». К примеру, в период пандемии создали приложения, которые позволили равномерно распределять пациентов в медучреждения, внедряли телемедицину и др. Кроме того, ряд презентованных на IТ-совете проектов, также внедрили и в других сферах. К примеру, в более чем 20 школах внедрили программу Roqed Science, которая позволяет визуализировать такие предметы, как химия, биология, физика. Это позволяет более доступно объяснять школьникам материалам, заинтересовать их внимание. Также в ряде школ запустили проект Smart Recirculation Control. Инновационная технология позволяет очищать и обеззараживать воздух, тем самым проводить ионизацию помещения, мониторить задымление воздуха, вести круглосуточное видеонаблюдение и визуальный контроль. Также запустили работу системы распознавания лиц, которая моментально измеряет температуру тела и наличие маски», - сообщил А.Кульгинов.

Проводится масштабная оцифровка города. По словам столичного акима, к примеру, оцифровка инженерных сетей позволят видеть их реальное состояние, своевременно проводить ремонтные работы, увеличивать при необходимости мощность, минимизировать риски и так далее. Работы по оцифровке города на финальной стадии.

«Кроме того, среди предложенных проектов также есть проекты в сферах экологии, безопасности, соцсфере. К примеру, разработаны системы для инвентаризации зелёных насаждений, мониторинга люков, контроль за недопущением и выявлением незаконных свалок и др. Отобранные проекты получают полное сопровождение в реализации», - написал аким столицы.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Связь, ТВ, IT  
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