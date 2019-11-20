Какие инвестпроекты реализуются в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошло заседание Регионального совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 10 месяцев объем инвестиций в основной капитал области вырос на 13% и составил 169,8 млрд тенге. Частных инвестиций привлекли 139,2 млрд тенге с ростом почти на 30%. Доля частных инвестиций в общем объеме достигла 82%.

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов добавил, что до конца года планируют завершить проект по расширению маслозавода ТОО «Тайынша Май», двух молочно-товарных ферм - ТОО «Заградовское» и КХ «Шаймерденов». Реализация проектов принесет в экономику региона более 4 млрд тенге.

«На мониторинге находится 21 крупный проект на общую сумму более 300 млрд тенге, с созданием порядка 3 тысяч новых рабочих мест. Одним из крупных проектов является строительство ветрового парка компанией ТОО «Energo Trust». Стоимость проекта - 21 млрд тенге. Проект поддержан государством и полностью соответствует принципам зеленой экономики», - рассказал А.Уразгулов.

Среди крупных проектов – строительство больницы турецким инвестором YDA Holding. Кстати, компания стала первым участником специальной экономической зоны. В начале следующего года регион намерен подписать инвестиционный контракт тоже с турецком инвестором на производство ламинированной фанеры. На территории бывшего завода им. Калинина строится современный Data-центр. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. Общая стоимость проекта - 10 млрд тенге.

«Активно проводится работа по восстановлению пустующих зданий. Только в этом году нашими предпринимателями восстановлен целый ряд полуразрушенных зданий и на их месте запущены новые проекты. Мы создаем все необходимые условия для ведения успешного бизнеса. Необходима активность со стороны акиматов районов и города Петропавловска. Нужно проводить личные встречи, выезжать на форумы, инициировать письма в посольства и загранпредставительства республики и оказывать поддержку инвесторам на каждом этапе реализации», - считает А.Уразгулов.

Он предложил создать интерактивную карта, которая будет содержать всю необходимую информацию о социально-экономическом развитии и инвестиционном потенциале каждого района и города.

Большие надежды местные власти возлагают на специальную экономическую зону «QYZYLJAR». Ее участникам предоставят освобождение от уплаты КПН, земельного налога, налога на имущество, НДС на импорт, импортные таможенные пошлины на весь период деятельности СЭЗ и подведена инфраструктура полностью за счет государства.

«С начала года нами оказана помощь в решение проблемных вопросов таких предприятий как АО «ЗИКСТО», АО «Завод им. Кирова», ТОО «Аулие Голд Майнинг», ТОО «KAZMEAL», ТОО «Тайынша Май», ТОО «Радуга», ТОО «Биоперейшнс», АО «Тин Уан Майнинг» и др. На этапе переговоров по решению проблемных вопросов находится по такому проекту как разведка вольфрам-молибденовых руд компанией «Есиль Майнинг». Достигнуты договоренности о вхождении в СЭЗ такого мирового гиганта как компания CLAAS, и отечественного инвестора АО «Alageum Electric». Наша задача - помочь каждому действующему и потенциальному инвестору в реализации его идеи», - подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

На заседании выступили советник председателя Правления МФЦА Болатбек Куандыков, директор департамента анализа и развития бизнеса «Казына Капитал Менеджмент» Даниял Нугербеков, инвесторы, работающие в регионе.