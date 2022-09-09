Какие инвестпроекты реализуются в РК - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что мы знаем о развитии инвестиционного климата страны? Какие инвестиционные проекты реализуются в стране? Об этом в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было очень много визитов, и в Евразийском регионе по-новому открывали для себя такие страны, как Турция, Азербайджан, Иран, а также государства Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Думаю, что есть очень хорошие возможности, очень серьезные договоренности Главы государства по привлечению инвестиций, реализации новых проектов. МФЦА будет служить в качестве одной из возможных платформ для структурирования активов и реализации сделок», - отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Спикер пояснил, что Международный финансовый центр уже активно регистрирует компании из Узбекистана, Кыргызстана и Турции, также проявляется серьезный интерес со стороны инвесторов из Сингапура, Катара, ОАЭ.

По словам Кайрата Келимбетова, все эти проекты будут реализовываться в самое ближайшее время.