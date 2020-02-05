Какие инвестпроекты будут развивать в Таразе - отчет акима города

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Тараза Айтказы Карабалаев отчитался перед жителями областного центра о работе, проделанной городским акиматом за минувший год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетном собрании, проходившем в Городском доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы, присутствовали горожане, ветераны и молодежь, а также представители госструктур - аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, руководители управлений и ведомств.

Напомним, назначенный акимом города в ноябре минувшего года Айтказы Карабалаев получил ряд конкретных поручений от акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Глава региона отметил тогда, что на акима города возлагается ответственность за экономическое и социальное состояние областного центра, обратив внимание на протокольные поручения по уборке мусора, газификации дачных массивов, обеспечению чистой питьевой водой, упорядочению дорог, решению проблем общественного транспорта.

«Как вы знаете, 2019 год ознаменовался значительными событиями для нашей страны, - сказал в своем выступлении Айтказы Карабалаев. - 2 сентября прошлого года было опубликовано Послание Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». В целом, по итогам года в различных сферах социально-экономического развития города Тараза такой показатель, как индекс физического объема, демонстрирует рост и стабильную динамику. Так, ИФО в промышленном производстве составил 103,1%, инвестиции в основной капитал - 105,6%, оптовый товарооборот 115,6%, розничный - 101,8%, строительные работы - 107%. Кроме того, исполнение бюджета составило 104,5%, расходная часть 99,9%».

По словам спикера, на ближайшие 2020 - 2022 годы в областном центре планируется реализация пяти инвестиционных проектов и создание более пятисот новых рабочих мест.

Так, ТОО «Ekojer» запланировало долгожданный для горожан проект мусороперерабатывающего завода общей стоимостью 17,5 млрд. тенге. Срок реализации 2020-2022 годы.

ТОО «Дамды корзет» намерено уже во втором полугодии этого года открыть в Таразе производство мучных кондитерских изделий мощностью 2 160 тонн продукции в год. Стоимость проекта 320 млн. тенге, планируется создание более ста новых рабочих мест.

На Таразском металлургическом заводе планируют до 2021 года реализовать проект второго этапа расширения и диверсификации производства ферросплавов и сырьевой базы. Годовая мощность - 300 тысяч тонн ферросплавов, стоимость производства 29 млрд. тенге, будет создано 300 новых рабочих мест.

Проект завода по переработке пластика намерено реализовать в этом году ТОО «СП-Тараз PET». Стоимость завода 3,9 млрд. тенге. Здесь будут выпускать в год 6 тысяч тонн продукции, появятся более 60 новых рабочих мест.

Производство сжиженного природного газа запускает ТОО «TARAZLNG». Стоимость проекта 891 млн. тенге, годовая мощность - 18 тыс. тонн, откроется 50 новых рабочих мест. Срок реализации – четвертый квартал 2020 года.

«Для поддержки предпринимательства реализуется программа «Экономика простых вещей», для которой определены особые условия и механизмы доступных кредитов для отечественных предприятий на сумму 600 млрд. тенге. В рамках этой программы Национальная палата предпринимателей «Атамекен» выделила 9,6 млрд. тенге на 165 представленных проектов. На сегодняшний день три проекта на сумму 118 млн. тенге одобрены банками второго уровня и восемь проектов находятся на рассмотрении», - отметил аким города Айтказы Карабалаев.