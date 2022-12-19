Какие инвестнаправления предлагает Казахстан английским бизнесменам

ЛОНДОН-МАНЧЕСТЕР. КАЗИНФОРМ - Темам экономического потенциала Казахстана и принимаемым мерам по повышению инвестиционной привлекательности посвящена панельная дискуссия с участием политиков, экспертов и бизнесменов Манчестера на этой неделе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, которое прошло в художественной галерее Манчестера с почти двухсотлетней историей, организовало посольство Казахстана в Великобритании.

Город на северо-западе Англии выбран казахстанскими дипломатами не случайно: это не только второй по величине мегаполис Соединенного Королевства, но и центр британской промышленности.

В ходе своего выступления посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов ознакомил иностранную публику с проводимыми Главой государства Касым-Жомартом Токаевым политическими и социально-экономическими реформами.

Высокопоставленный казахстанский дипломат подчеркнул, что реализуемые в рамках концепции «Новый Казахстан» преобразования создадут широкие экономические возможности для британского малого и среднего бизнеса в нашей стране.

«Когда мы говорим об экономике, то мы нацелены на развитие справедливой и предсказуемой экономической политики, конкурентоспособного сельского хозяйства и устойчивых сельских территорий, транспортных коридоров и логистики, надежной энергетики, сильных регионов и развитой инфраструктуры, передовых технологий и прикладных наук, новых цифровых возможностей», - рассказал Магжан Ильясов.

«Сейчас мы развиваем нашу горнодобывающую промышленность и инновационное сельское хозяйство. Это два самых перспективных направления для сотрудничества малого и среднего бизнеса в ближайшем будущем», - отметил спикер.

Он пояснил, что Астана получает сообщения из европейских столиц, рассчитывающих на сотрудничество с Казахстаном в сфере разработки редких элементов, в которых нуждается промышленность по всему миру.

«Производство аккумуляторов для автомобилей в Великобритании замедляется, поскольку им нужны эти редкие элементы. Мы думаем, что их добыча может стать крупной отраслью», - поделился с аудиторией высокопоставленный казахстанский дипломат. ... Мы также ищем партнеров для инновационного сельского хозяйства, так как в Казахстане у нас около 22 млн гектар пашни. Мы хотим научиться у британского бизнеса тому, как выращивать больше на одном и том же участке», - подчеркнул посол Казахстана.

Еще одной хорошей возможностью для британского бизнеса Магжан Ильясов назвал площадку Международного финансового центра «Астана», нормативно-правовая база которого разработана с использованием лучшего мирового опыта.

Отдельное внимание им уделено развитию двустороннего сотрудничества. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений две страны постоянно расширяют и углубляют экономическое и политическое взаимодействие.

В данном контексте предстоящий 19-22 декабря визит заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Лондон, как ожидается, придаст дополнительный импульс казахстанско-британским отношениям.

В свою очередь, влиятельный депутат парламента Великобритании от лейбористской партии Афзал Хан, входящий во всепартийную парламентскую группу по сотрудничеству с Казахстаном, подчеркнул значительный прогресс нашей страны во всех сферах государственного строительства.

Британский парламентарий, избирательный округ которого расположен в Манчестере, рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и пообещал оказать поддержку бизнесу.

«Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы укрепить отношения между Великобританией и Казахстаном. Манчестер - крупный город, который хочет наладить связи с бизнесом на международном уровне», - сказал доктор Афзал Хан.

«С точки зрения возможностей у нас нет препятствий, мы должны искать возможности, и чем больше мы сможем завязать контактов, тем крепче будут отношения», - считает он.

«В контексте британской политики эта тема также рассматривается. В недавнем докладе Гордона Брауна, который был влиятельным премьер-министром Великобритании, говорится о 200 новых экономических кластерах за пределами Лондона, способных создать десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Это и есть направление для нашего сотрудничества», - отметил он.

«Казахстан, который находится на Великом Шелковом пути, открывает реальные возможности для нас. У Казахстана много друзей в Манчестере», - добавил британский политик.

В свою очередь, юрист и правозащитник Абид Чохан поделился своими впечатлениями от визита в Казахстан в качестве международного наблюдателя на недавно прошедших выборах Президента РК.

«Выборы были честными, беспристрастными и независимыми», - так вкратце охарактеризовал электоральный процесс в нашей стране Абид Чохан, ранее занимавший должность лорд-мэра Манчестера.

Участники мероприятия, в числе которых были казахстанские студенты, обучающиеся на технических специальностях в университетах Манчестера, проявили интерес к планам Правительства РК по развитию перспективных отраслей экономики Казахстана, в том числе атомной энергетики.

По завершении панельной дискуссии гости продолжили общение за фуршетом, где посольство нашей страны представило блюда казахской кухни.



