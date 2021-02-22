Какие инструменты защиты прав человека есть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байзакова рассказала об инструментах защиты прав человека и существующих проблемах в данной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить последовательную системную работу Комиссии по правам человека при Президенте РК, цель которой направлена на подготовку аналитических материалов, которые помогут оценить риски и ситуацию в целом с защитой прав мигрантов, жертв торговли людьми, предложить рекомендации по изменению ситуации. Концепция доклада готовилась совместно с представителями государственных структур, НПО и гражданского общества. Хочется отметить, что в Казахстане есть инструменты защиты прав человека, в частности, это телефон доверия 116-16, на который звонки поступают в круглосуточном режиме, бесплатно», - сказала Зульфия Байзакова перед заседанием Экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК.

На этот номер, по ее словам, в год поступает около двух тысяч обращений по различным вопросам.

«Самое главное – он обеспечивает экстренную связь с жертвами торговли людьми. Но остается очень много проблем, в частности нам необходимо срочно внести изменения в стандарты специальных социальных услуг для жертв торговли людьми. Очень важный момент – необходимость реорганизовать и оптимизировать работу инспекторов труда. И конечно, нам необходимо подумать о вопросах документирования детей трудовых мигрантов, которые рождены на территории Казахстана. Здесь очень много сложностей, но благодаря межведомственному взаимодействию на межстрановом уровне достигаются договоренности, когда людям, к примеру гражданам Узбекистана, не нужно выезжать с территории Казахстана. Ряд вопросов можно решить на уровне консульств и посольств», - отметила спикер.

Она подчеркнула, что это очень хорошее партнерство во имя того, чтобы люди могли полноценно пользоваться своими правами и нести ответственность за свои поступки.

«На сегодня трудовые инспекторы относятся к местным органам власти, в частности к управлениям занятости или социального благосостояния. предлагается перенести контроль и координацию на уровень министерства. Такой вариант предложен на анализе опыта других стран. Необходимо также внести ряд изменений в действующее законодательство РК, в частности в подзаконные акты. У нас нет закона о предотвращении торговли людьми, мы говорим о стандартах оказания специальных социальных услуг. И, конечно же, нужно формировать саму правовую культуру – нулевая терпимость к фактам торговли людьми, эксплуатации и т.д. Это большой спектр проблем, над которым стоит работать», - заключила З. Байзакова.



