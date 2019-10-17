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Какие иностранные авиакомпании придут на казахстанский рынок

17 Октября 2019 16:05
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Какие иностранные авиакомпании придут на казахстанский рынок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие иностранные авиаперевозчики выразили заинтересованность прийти на казахстанский рынок, рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комитетом гражданской авиации МИИР РК на постоянной основе ведется работа по привлечению новых иностранных авиакомпаний для выполнения полетов в Казахстан. Ежегодно проводятся десятки встреч с авиационными властями иностранных государств по расширению воздушного сообщения Казахстана с иностранными государствами», - говорится в ответе Комитета гражданской авиации на запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили, что в настоящее время есть ряд иностранных авиакомпаний, которые выразили конкретные намерения по открытию и расширению воздушного сообщения в Казахстан.

«Так, в ближайшие годы планируется открытие рейсов в такие крупные города, как Доха (Qatar Airways, 2020 году), Шанхай (China Eastern, 2021 году), Дубаи (Emirates, 2021 г.), Тель-Авив (SCAT, 2020 году), Сингапур (2020 г.), Нью-Йорк (2023 году), а также увеличение количества рейсов в Варшаву (LOT Polish Airlines, 2020 году), - сообщили в КГА.

В целом, на сегодняшний день Казахстан имеет 99 международных маршрутов с иностранными государствами.

В Комитете также рассказали, сколько внутренних и международных авиарейсов субсидируются со стороны государства.

«В настоящее время субсидируются 14 внутренних авиамаршрутов на сумму 2 млрд 685 тысяч тенге (в том числе 7 туристических), а также международный авиамаршрут Нур-Султан – Токио на сумму 1 млн 450 тысяч тенге», - ответили в ведомстве.

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Ключевые слова: Транспорт,
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Акбота Кузекбай

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