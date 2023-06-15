10:57, 15 Июнь 2023 | GMT +6
Какие имена самые популярные в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие имена были самыми популярными в Казахстане в январе-мае, сообщили в Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».
Так, казахстанцы чаще всего называли мальчиков :
Алихан – 1 462,
Рамазан – 1 356,
Омар – 1 278,
Айсултан – 1 238,
Амир – 1 063.
Относительно аналогичного периода прошлого года список изменился незначительно. В нем появилось имя Омар, исчезло Алдияр. Имя Айсултан с третьего передвинулось на четвертое место.
Топ-5 женских имен не изменился:
Медина – 3 030,
Айша – 2 205,
Айлин – 1 990,
Асылым – 1 893,
Раяна – 1 703.
Всего в январе-апреле 2023 года родилось живыми 123,4 тысячи детей.