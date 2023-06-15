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    10:57, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Какие имена самые популярные в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие имена были самыми популярными в Казахстане в январе-мае, сообщили в Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

    Так, казахстанцы чаще всего называли мальчиков :

    Алихан – 1 462,

    Рамазан – 1 356,

    Омар – 1 278,

    Айсултан – 1 238,

    Амир – 1 063.

    Относительно аналогичного периода прошлого года список изменился незначительно. В нем появилось имя Омар, исчезло Алдияр. Имя Айсултан с третьего передвинулось на четвертое место.

    Топ-5 женских имен не изменился:

    Медина – 3 030,

    Айша – 2 205,

    Айлин – 1 990,

    Асылым – 1 893,

    Раяна – 1 703.

    Всего в январе-апреле 2023 года родилось живыми 123,4 тысячи детей.


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