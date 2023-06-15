Какие имена самые популярные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие имена были самыми популярными в Казахстане в январе-мае, сообщили в Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ».

Так, казахстанцы чаще всего называли мальчиков :

Алихан – 1 462,

Рамазан – 1 356,

Омар – 1 278,

Айсултан – 1 238,

Амир – 1 063.

Относительно аналогичного периода прошлого года список изменился незначительно. В нем появилось имя Омар, исчезло Алдияр. Имя Айсултан с третьего передвинулось на четвертое место.

Топ-5 женских имен не изменился:

Медина – 3 030,

Айша – 2 205,

Айлин – 1 990,

Асылым – 1 893,

Раяна – 1 703.

Всего в январе-апреле 2023 года родилось живыми 123,4 тысячи детей.