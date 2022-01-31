Какие идеи и проблемы есть у молодых предпринимателей Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Бизнес-бранч для молодых предпринимателей прошел в Актобе. Около 30 молодых предпринимателей в неформальной обстановке встретились с заместителем акима области Ермеком Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Площадка содействовала прямому диалогу бизнеса с представителями акимата, РПП, банков и фининститутов. В ходе двухчасового общения собрался пул вопросов, идей и предложений. Касались они, в частности, земельных отношений и доступности в просмотре карты свободных участков; государственных закупок; поддержки отечественных товаропроизводителей; субсидирования логистических затрат бизнеса; дефицита кадров, механизма распределения госзаказа, доступности информации о мерах господдержки в единном окне и пр.

Были и те, кто призвали коллег вести социально ответственный бизнес в плане благоустройства прилигающих к объектам предпринимательства территорий, а акимат просили рассмотреть вопрос мотивации и поддержки в этих вопросах.

Замакима области Е.Кенжеханулы заверил, что все озвученные вопросы и предложения будут подробно изучены для дальнейшего качественного решения, а встреча станет стартом для организации новых форматов диалога с бизнесом на регулярной основе.

«Такие встречи позволяют услышать новые идеи. Наша задача - новые площадки, новые программы поддержки предпринимательства на уровне региона. Мы к этому готовы! Итоги 2021 года для нашей области, в целом для МСБ, были результативными. На меры господдержки было выделено порядка 15 млрд тенге бюджетных средств, за счет которых поддержано более 5 тыс. проектов. Это в два раза больше, чем в 2020 году. По итогам прошлого года Актюбинская область по количеству прокредитованных, просубсидированных проектов заняла первое место. Задача стоит - сохранить этот уровень и нарастить темпы» - сказал Ермек Кенжеханулы.

По его информации, на сегодня доля МСБ в регионе занимает 25%. План к 2025 году - довести до 30%.

В разговоре замакима области отметил, что акимат совместно с РПП готов и дальше продолжать политику продуктивных встреч и диалогов.

Сегодня поддержка и защита предпринимателей вышла на новый уровень. Сократилось число проверок, бизнес активно участвует в разработке законопроектов, создаются отраслевые объединения, которые вместе и сообща решают системные вопросы. Предприниматели могут получить бесплатную сервисную поддержку от регистрации до реализации проекта и консультацию по госпрограммам в Палате предпринимателей Актобе и во всех районных филиалах, инициативная целевая группа может обучиться азам бизнеса в рамках проекта «Бастау бизнес» и открыть свое дело.