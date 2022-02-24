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Какие гранты на бизнес-проекты могут получить молодые актюбинцы

24 Февраля 2022 05:09
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Какие гранты на бизнес-проекты могут получить молодые актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году около 500 представителей актюбинской молодежи могут получить гранты на открытие бизнеса в размере более одного миллиона тенге. О грантах для молодежи рассказал в ходе брифинга в РСК руководитель управления координации занятости и соцпрограмм области Асланбек Шуиншалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем недавнем обращении Президент указал уделить особое внимание вопросам безработицы, особенно среди молодежи. Было поручено продлить сроки молодежной практики, поднять оплату труда. Так, молодежная практика теперь продлевается с 6 до 12 месяцев, зарплата составит 30 МРП, или 92 тысячи тенге в этом году. Мы планируем отправить в 2022 году на молодежную практику 2,5 тысячи человек.

Также Глава государства в целях реализации бизнес-проектов молодежи поручил увеличить сумму грантов. Они повышены с 200 МРП до 400 МРП - 1,225 млн тенге на этот год. Для грантового финансирования мы планируем привлечь в этом году около 500 представителей молодежи.

Все принимаемые меры направлены на улучшение социального положения безработных, в том числе молодежи. Любой безработный гражданин может обратиться по месту жительства в центры занятости и получить поддержку в рамках госпрограмм», - сказал А. Шуиншалиев.

По словам Шуиншалиева, в 2022-25 годах согласно карте рабочих мест планируется создать более 25 тысяч рабочих мест. В этом году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства в актюбинском регионе планируется охватить мерами занятости более 50 тысяч человек.

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#Бизнес   #Актюбинская область   #Занятость   #Молодежь  
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Автор:

Самал Ендибаева

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