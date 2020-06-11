Какие госуслуги могут получить казахстанцы по QR-коду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список государственных услуг, которые можно будет получить на портале egov.kz путем сканирования QR-кода, сегодня озвучил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, выступая на отчетной встрече перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, технические специалисты работают над тем, чтобы уже в этом месяце первые услуги можно было подписывать с помощью QR-кода. В числе первых услуг, для которых реализуют такую возможность, будут: регистрация брака, регистрация рождения ребенка, постановка ребенка на очередь в детский сад, открытие юридического лица, прием налоговой отчетности (250 форма).

«При получении этих услуг на компьютере, вместо подписания ЭЦП, человеку достаточно будет подписать запрос на получение услуги через мобильное приложение eGov Mobile, отсканировав QR-код. И не нужно будет устанавливать дополнительную программу для использования ЭЦП на компьютере», - отметил Аскар Жумагалиев.

Таким образом, получая эти услуги на портале eGov.kz, гражданин на этапе подписания сможет выбрать функцию «Подписать, используя QR-code». После этого необходимо отсканировать появившийся на мониторе код, используя приложение eGovMobile.

Для некоторых услуг возможность подписания запроса на их получение по QR-коду будет реализована уже до конца этого месяца. В дальнейшем этот перечень услуг будет расширяться, подчеркнул А. Жумагалиев.

Приложение eGov mobile доступно к скачиванию на платформах App Store и PlayMarket. В нем сейчас доступно 60 видов популярных услуг и сервисов, а также представлены «цифровые документы» гражданина. Для работы с этим мобильным приложением необходимо наличие ЭЦП и регистрация в базе мобильных граждан.

Вы можете получить ЭЦП удаленно и зарегистрироваться в базе мобильных граждан, пройдя по ссылке https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp., напоминает пресс-служба МЦРИАП РК.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане появится упрощенная ЭЦП.