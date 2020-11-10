Какие госорганы больше всего не освоили бюджетные средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы республиканского бюджета составили 11 трлн. 284 млрд. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,7%, местных бюджетов – на 98%. Расходы республиканского бюджета составили 11 трлн. 284 млрд. тенге. Не исполнено – 32 млрд. тенге. Из них, экономия – 8 млрд. тенге, не освоено – 24 млрд. тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: МФ – 2 млрд. тенге, МСХ – 1,9 млрд. тенге, МЮ – 1,6 млрд. тенге, МЦРИАП – 1,2 млрд. тенге, МЭГПР – 1,1 млрд. тенге.

«Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров; непредставление актов выполненных работ; проведение претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде; оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы», - пояснил министр.