Какие города остаются в красной зоне, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической обстановке в стране и в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире зарегистрировано более 171 млн случаев коронавирусной инфекции, за сутки регистрируется более 390 тысяч случаев, умерло более 3,5 млн человек, показатель летальности составил 2,1%. Согласно мировому рейтингу, из 221 страны Казахстан по показателю заболеваемости находится на 104 месте, по показателю летальности за последние четыре недели позиции Казахстана улучшились на 5 единиц со 107 до 112 места», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, в Казахстане на 1 июня зарегистрировано 387672 с положительным результатом Covid-19 b 55263 случая с КВИ-.

«Республика Казахстан находится в желтой зоне, в красной зоне находятся города Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области», - отметил министр.

«В желтой зоне находятся шесть регионов - город Алматы, Атырауская, Павлодарская, Костанайская области ЗКО, СКО. Остальные восемь регионов в зеленой зоне», - заключил А. Цой.