Какие города Казахстана хотят перевести в разряд сел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Города с численностью населения менее 10 000 человек переведут в статус сёл. Об этом говорится в проекте указа Министерства нацэкономики, опубликованном на портале «Открытые НПА».

В документе отмечается, что к 2025 году административный статус казахстанских городов, которые не соответствуют требованиям административно-территориального законодательства, изменят.

«В городах (с численностью населения менее 10 тысяч человек), не соответствующих требованиям административно-территориального законодательства, будет проводиться поэтапный процесс по изменению их административного статуса», - сообщается в проекте указа.

К таким городам относятся:

Степняк – город в Казахстане, административный центр района Биржан сал Акмолинской области. Численность населения – 3800 человек.

Темир – город в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Темирской городской администрации – 2100 человек.

Жем – город в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана. Население – 1500 человек.

Кроме того, будет проведен анализ наличия самостоятельных сел и поселков, расположенных в границах городов областного значения, так как это противоречит требованиям закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», статус таких сел и поселков должен быть пересмотрен и стать составной частью городов, например, в виде микрорайонов.

Также в проекте указа сообщается, что статус сёл с большим количеством жителей тоже будут пересматривать. 17 крупных сёл в стране уже не соответствуют этому статусу. К примеру, в селе Бейнеу Мангистауской области проживают 54 тысячи человек, в селе Карабулак в Туркестанской области – 50 тысяч человек, в селе Узынагаш в Алматинской области – 47 тысяч человек.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 26 сентября.