Какие гибкие навыки ищут казахстанские работодатели в соискателях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Проектном офисе по развитию Национальной системы квалификаций при Министерстве труда и социальной защиты населения проанализировали перечень «гибких» навыков, которые указывает работодатель при размещении вакансий на Электронной бирже труда, и выделили из них наиболее востребованные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Каждая профессия или деятельность требует наличия определенных навыков, и чем больше времени и усилий мы вкладываем в развитие своих навыков, тем более опытными мы становимся в своей сфере. Навыки разделяются на hard skills («жесткие» навыки) и soft skills («мягкие» или «гибкие» навыки).

«Жесткими» называют профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить, проверить с помощью экзамена. К ним относятся такие умения, как использование компьютерных программ и различной техники, вождение автомобиля, знание иностранного языка и т.д.

В свою очередь «мягкие» навыки – более универсальные и зависят от черт характера и личного опыта человека. Часто их называют личными качествами, и от них зависит уровень самоконтроля и эффективности взаимодействия с другими людьми», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Ольга Киселева.

С каждым годом значимость «гибких» навыков в деятельности человека стала увеличивается, так как они позволяют быть более эффективным в разных сферах деятельности, быстро адаптироваться при переходе в новую компанию или отрасль, на рабочем месте и при переезде в другую страну.

В десятку «гибких» навыков, которые наиболее часто желают видеть в своих работниках работодатели, вошли:

- ответственность, то есть способность осознания своих действий и готовность принимать последствия своего выбора, данных обещаний, отвечать за собственные поступки и решения;

- самостоятельность – способность полагаться на себя, самому ставить цели, достигать их и решать собственные проблемы за счет своих ресурсов;

- пунктуальность – способность выполнять свои обязательства вовремя, свидетельство организованности и собранности самого человека;

- адаптивность – способность подстраивается к различным ситуациям и приспосабливаться к организациям, рабочим группам, привычкам и ценностям, характерным для конкретного предприятия/организации;

- умение работать в команде – способность работать и координировать свои действия с другими сотрудниками предприятия/организации, выполнять свои задачи совместно, внести свой вклад в работу группы, организовать работу группы для получения максимальной отдачи от вклада каждого;

- стрессоустойчивость – способность сохранять самоконтроль, чтобы действовать эффективно в раздражающих, непредвиденных или стрессовых ситуациях;

- аккуратность – черта характера человека, выражающая этику его отношений к себе, труду, к вещам, к людям, проявляется в любви человека к порядку, в тщательности выполнения обещаний, во внешней опрятности, в исполнительстве, точности и т.п.;

- дисциплинированность – способность вести себя и работать контролируемым образом, что предполагает соблюдение определенных правил или стандартов, принятых в обществе или в рабочем коллективе;

- терпеливость – способность сохранять выдержку, самообладание и сдержанность в ожидании нужных результатов, спокойное перенесение боли, беды, скорби, несчастья в собственной жизни;

- сотрудничество и взаимодействие – способность организовывать совместную деятельность, работать и координировать свои действия с другими сотрудниками рабочего коллектива, четко передавать и обмениваться информацией, активно слушать, быть непредубежденным.