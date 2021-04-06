Какие газеты и журналы больше всего читают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала 2021 года общий объем подписки на газеты и журналы в Казахстане через АО «Казпочта» составил 55,6 млн. экземпляров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казпочты.

В топ-5 наиболее выписываемых республиканских газет вошли «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Полиция KZ», «Қазақстан теміржолшысы» и «Ұйғыр Авази».

В числе региональных лидеров газеты «Жетісу», «Ақтөбе», «Оңтүстік Қазақстан», «Аq Jol», «Орталық Қазақстан».

Всего по стране распространяются по подписке 170 республиканских и 543 региональных газет. В целом, доля республиканских изданий в общем объеме подписки составила 44%, региональных – 54%. 2% тиража пришелся на международную периодику. Через Казпочту казахстанцы имеют возможность оформить подписку на более чем 3 000 журналов и газет Казахстана, России, Беларуси и Украины.

Больше всего газет и журналов выписывают в селах – это 71% от общего объема подписки. Сельчане предпочитают областные, городские и районные издания (58% общего тиража).

Лидерами среди регионов Казахстана по подписке являются Алматинская, Актюбинская, Карагандинская и Жамбылская области.

«По итогам 2020 года общий объем подписки составлял 90,3 млн экземпляров. 5 апреля началась подписка на периодические печатные издания на второе полугодие текущего года и цифры по итогам 2021 года вырастут на 25-30%, но в целом уже не превысят показатели предыдущих лет. В целом мы понимаем, что переход на электронные издания – это общемировой тренд, который также подтверждает и наша статистика» - рассказал Нуржан Джабаев, директор филиала «Почтовый сервис» АО «Казпочта».

Подписная компания на второе полугодие 2021 года уже началась. Все желающие смогут оформить подписку на республиканские и региональные издания до 25 июня, зарубежные издания до 10 июня 2021 года. Оформить подписку на печатные издания можно в любом отделении АО «Казпочта»