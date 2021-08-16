Какие гарантии надо предоставить для получения микрокредита от государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие гарантии должны быть для получения микрокредита от государства? На этот вопрос ответил заместитель директора Департамента микрофинансирования и сопровождения проектов Ринат Кемешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Речь идет о залоговом имуществе, так как это является возвратными средствами, соответственно в залог мы принимаем недвижимое и движимое имущество, которое зарегистрировано надлежащим образом, которое находится на территории Республики Казахстан. Это может быть жилой дом, кошара, автомобиль и другие средства и те технические средства, которые используются в сельском хозяйстве. Но данное имущество принимается как дополнительное обеспечение», - прокомментировал Ринат Кемешов.
По его словам, основным залоговым обеспечением является недвижимое имущество – жилой дом и другие производственные помещения.
«Также принимаются гарантии банков второго уровня, юридических лиц, учредителем которых является государство», - добавил Р. Кемешов.
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