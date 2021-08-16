Какие гарантии надо предоставить для получения микрокредита от государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие гарантии должны быть для получения микрокредита от государства? На этот вопрос ответил заместитель директора Департамента микрофинансирования и сопровождения проектов Ринат Кемешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о залоговом имуществе, так как это является возвратными средствами, соответственно в залог мы принимаем недвижимое и движимое имущество, которое зарегистрировано надлежащим образом, которое находится на территории Республики Казахстан. Это может быть жилой дом, кошара, автомобиль и другие средства и те технические средства, которые используются в сельском хозяйстве. Но данное имущество принимается как дополнительное обеспечение», - прокомментировал Ринат Кемешов.