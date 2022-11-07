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    20:53, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Какие футбольные клубы представят Казахстан в следующем сезоне еврокубков

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В казахстанской Премьер-Лиге прошли матчи заключительного XXVI тура, по итогам которых определились три из четырех участников еврокубков сезона-2023/24, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В Лиге чемпионов Казахстан представит «Астана», завоевавшая титул в этом сезоне. Еще три команды выступят в Лиге конференций — «Актобе» и «Тобол», занявшие в чемпионате второе и третье места, а также будущий обладатель Кубка Казахстана — «Ордабасы» или «Акжайык». Финал Кубка страны состоится 12 ноября.

    В сезоне-2022/23 ни один из казахстанских клубов не смог пробиться в групповой этап еврокубков: изначально в Лиге чемпионов играл «Тобол», а в Лиге конференций — «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар».

    Ранее сообщалось, что сегодня состоялись решающие матчи казахстанской Премьер-Лиги сезона 2022 года. Чемпионом Казахстана в седьмой раз в своей истории стала столичная «Астана», которая в заключительном туре обыграла на выезде карагандинский «Шахтер» (3:2) и набрала 53 очка. Второе место с 52 баллами занял «Актобе». «Тоболу» досталась в итоге «бронза» турнира. Команда из Костаная замкнула тройку лидеров с 47 очками в активе.


    Фото: пресс-службы ФК «Астана»

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