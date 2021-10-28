Какие функции от Правительства перейдут министерствам в РК
«От Правительства министерствам передаются 63 функции; местным исполнительным органам - пять функций. Наряду с этим, четыре государственных органа (МЭГПР, МВД, МЦРИАП, МО) наделяются дополнительными полномочиями», - уточнил Асет Иргалиев.
По данным ведомства, предусматривается передача МВД – 14 функций, МОН – 12, МФ – 11, МТИ – девяти, МЗ – восьми, МИИР – семи, МЦРИАП – пяти, МЭГПР – четырех, МКС – четырех, МНЭ – трех, МЮ – трех, МИД – двух, МТСЗН – двух, МИОР – двух, МО – трех функций.
Так МЭГПР планируется наделить правом составления административных протоколов;
МВД – правом учета лиц, содержащихся в СИЗО;
МЦРИАП – правом выдачи разрешения на проведение аэросъемочных работ;
Министерство обороны – правом обеспечения территориальных органов и войск вооружением и военной техникой, а также обеспечения их хранения.
«В целом, принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и способствуют дальнейшему повышению ее автономности. Законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления. Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», - добавил Асет Иргалиев.