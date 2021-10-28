Какие функции от Правительства перейдут министерствам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От Правительства министерствам передаются 63 функции. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От Правительства министерствам передаются 63 функции; местным исполнительным органам - пять функций. Наряду с этим, четыре государственных органа (МЭГПР, МВД, МЦРИАП, МО) наделяются дополнительными полномочиями», - уточнил Асет Иргалиев.

По данным ведомства, предусматривается передача МВД – 14 функций, МОН – 12, МФ – 11, МТИ – девяти, МЗ – восьми, МИИР – семи, МЦРИАП – пяти, МЭГПР – четырех, МКС – четырех, МНЭ – трех, МЮ – трех, МИД – двух, МТСЗН – двух, МИОР – двух, МО – трех функций.

Так МЭГПР планируется наделить правом составления административных протоколов;

МВД – правом учета лиц, содержащихся в СИЗО;

МЦРИАП – правом выдачи разрешения на проведение аэросъемочных работ;

Министерство обороны – правом обеспечения территориальных органов и войск вооружением и военной техникой, а также обеспечения их хранения.

«В целом, принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и способствуют дальнейшему повышению ее автономности. Законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления. Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», - добавил Асет Иргалиев.