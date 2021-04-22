Какие функции государство передало в конкурентную среду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе передачи государственных функций в конкурентную среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с распоряжением Премьер-Министра от 12 сентября 2019 года № 170-р, в период с мая 2019 года по январь 2020 года принимались соответствующие подзаконные акты. В целом, закон определил пять базовых способов передачи госфункций в конкурентную среду, которые предполагают полную (передача за счет пользователей, введение саморегулирования) либо частичную передачу (аутсорсинг, госсоцзаказ, госзадание)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Наряду с этим, по его словам, введена процедура мониторинга за реализацией переданных функций госорганов в конкурентную среду (при неудовлетворительном результате мониторинга вопрос о возврате функции выносится на комиссию и, при необходимости, функция законодательно возвращается в госорган).

«В период с 2015 по 2019 годы в конкурентную среду переданы 17 функций, в сфере труда, племенного животноводства, оценочной деятельности, здравоохранения и др. При этом, в течение 2020 года на рассмотрение комиссии вынесено свыше 170 функций, которые потенциально могут быть переданы в конкурентную среду, по ним проводятся соответствующие мероприятия», - отметил Премьер.

Кроме того, в частный рынок переданы функции МВД по охране административных зданий органов прокуратуры и суда (протокол Комиссии от 7 декабря 2020 года № 7) .

«Помимо этого, в настоящее время, изучается вопрос о целесообразности дальнейшего совершенствования и упрощения механизма передачи государственных функций в конкурентную среду», - заключил А. Мамин.



