Какие фрукты исчезают из-за экстремальных погодных условий

РИМ. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных крайностей итальянские сады недосчитались 6 из 10 груш этим летом, сообщила ассоциация фермеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.
Итальянские фермеры бьют тревогу: экстремальные погодные условия приводят к гибели урожая.
Ассоциация фермеров Coldiretti заявляет, что 6 из 10 груш исчезли из итальянских садов. Они связывают это с наводнениями, градом, рекордно высокими температурами и нашествием насекомых.
Урожайность груш в Италии снизилась на 63% по сравнению с прошлым годом, а общее предложение в Европе сократилось на 13%. Урожай груш во Франции также снизился на 23%.
Урожай винограда, арбузов, абрикосов, томатов и баклажанов в Италии также пострадал из-за климатических условий.
Какие еще продукты пострадали от экстремальных погодных условий в Италии?
Фруктовые фермеры Италии - не единственные, кто пострадал от погодных крайностей в стране.
Согласно анализу Coldiretti, производство пшеницы и молока сократилось на 10%, а производство винограда - на 14% по сравнению с 2022 годом.
«Производство меда снизилось сразу на 70%, поскольку пчелы слишком «истощены» жарой, чтобы опылять растения», - утверждает ассоциация.
«Чтобы экономить воду и противостоять последствиям изменения климата, фермеры используют такие технологии, как беспилотники и спутники», - добавляет ассоциация.
Непредсказуемое лето в Италии
Этот год был тяжелым для Италии с точки зрения климата. В мае в Эмилии-Романье - важном регионе выращивания фруктов - произошли разрушительные наводнения, унесшие жизни 15 человек.
После двух лет засухи ливни мало чем смогли исправить ситуацию из-за сухости и непроницаемости почвы.
В прошлом месяце в стране была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений, когда по Средиземноморью прокатилась волна жары, вызвавшая смертоносные лесные пожары, в том числе на Сицилии. В то же время на севере Италии, в Ломбардии, выпал град размером с теннисный мяч.
Экстремальные явления усугубляются антропогенным изменением климата, которое, по мнению ученых, делает такие явления более частыми и экстремальными, а также погодным явлением Эль-Ниньо.
В начале года британские покупатели столкнулись с нехваткой овощей и фруктов на полках магазинов и ростом цен после того, как необычная погода нарушила сбор урожая в Испании и Марокко. Дефициту способствовали рост цен на энергоносители и бюрократические проволочки, связанные с «брекситом».
В июле почти половина территории Евросоюза оказалась в условиях режима предупреждения о засухе, что вызвало дополнительные опасения по поводу производства и цен на продовольствие.
Особенно сильно в Европе пострадали фрукты и овощи - в частности, томаты и сопутствующие продукты, такие как пицца и кетчуп. Зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, также сильно пострадали от наводнений, засухи и жары, что привело к негативным последствиям для кормов для скота и сельского хозяйства.