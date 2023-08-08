Какие фрукты исчезают из-за экстремальных погодных условий

РИМ. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных крайностей итальянские сады недосчитались 6 из 10 груш этим летом, сообщила ассоциация фермеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Итальянские фермеры бьют тревогу: экстремальные погодные условия приводят к гибели урожая.

Ассоциация фермеров Coldiretti заявляет, что 6 из 10 груш исчезли из итальянских садов. Они связывают это с наводнениями, градом, рекордно высокими температурами и нашествием насекомых.

Урожайность груш в Италии снизилась на 63% по сравнению с прошлым годом, а общее предложение в Европе сократилось на 13%. Урожай груш во Франции также снизился на 23%.

Урожай винограда, арбузов, абрикосов, томатов и баклажанов в Италии также пострадал из-за климатических условий.

Какие еще продукты пострадали от экстремальных погодных условий в Италии?

Фруктовые фермеры Италии - не единственные, кто пострадал от погодных крайностей в стране.

Согласно анализу Coldiretti, производство пшеницы и молока сократилось на 10%, а производство винограда - на 14% по сравнению с 2022 годом.

«Производство меда снизилось сразу на 70%, поскольку пчелы слишком «истощены» жарой, чтобы опылять растения», - утверждает ассоциация.

«Чтобы экономить воду и противостоять последствиям изменения климата, фермеры используют такие технологии, как беспилотники и спутники», - добавляет ассоциация.

Непредсказуемое лето в Италии

Этот год был тяжелым для Италии с точки зрения климата. В мае в Эмилии-Романье - важном регионе выращивания фруктов - произошли разрушительные наводнения, унесшие жизни 15 человек.

После двух лет засухи ливни мало чем смогли исправить ситуацию из-за сухости и непроницаемости почвы.

В прошлом месяце в стране была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений, когда по Средиземноморью прокатилась волна жары, вызвавшая смертоносные лесные пожары, в том числе на Сицилии. В то же время на севере Италии, в Ломбардии, выпал град размером с теннисный мяч.

Экстремальные явления усугубляются антропогенным изменением климата, которое, по мнению ученых, делает такие явления более частыми и экстремальными, а также погодным явлением Эль-Ниньо.

Проблемы с поставками могут привести к дефициту и росту цен в Европе

В начале года британские покупатели столкнулись с нехваткой овощей и фруктов на полках магазинов и ростом цен после того, как необычная погода нарушила сбор урожая в Испании и Марокко. Дефициту способствовали рост цен на энергоносители и бюрократические проволочки, связанные с «брекситом».

В июле почти половина территории Евросоюза оказалась в условиях режима предупреждения о засухе, что вызвало дополнительные опасения по поводу производства и цен на продовольствие.

Особенно сильно в Европе пострадали фрукты и овощи - в частности, томаты и сопутствующие продукты, такие как пицца и кетчуп. Зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, также сильно пострадали от наводнений, засухи и жары, что привело к негативным последствиям для кормов для скота и сельского хозяйства.