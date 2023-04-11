Какие финансовые инструменты стали самыми доходными для казахстанцев в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк проанализировал номинальную доходность за 2022 год наиболее популярных финансовых инструментов для инвестирования в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Были сопоставлены финансовые инструменты в виде банковских депозитов в разных видах валют (в тенге, долларах США и евро, в российских рублях), золота, а также наличных валют (доллар США, евро, российские рубли и тенге). Также альтернативно был рассмотрен рынок акций казахстанских компаний.

Как пояснили в Нацбанке, в рамках анализа допущено предположение о вложении вкладчиком средств в сумме 10 000 тенге в различные инструменты на рынке Казахстана в начале 2022 года по текущему курсу/котировке на начало года с последующей конвертацией в тенге по курсу/котировке на конец года.

Для сопоставимости были рассмотрены сберегательные депозиты со сроками привлечения 12 месяцев с ежемесячной капитализацией. Максимальная доходность по тенговым депозитам доходила до 13,9% в декабре 2022 года (по сберегательным депозитам со сроком от 1 года), по депозитам в иностранной валюте – составляла 1%.

Обменный курс тенге к доллару США, евро, российскому рублю и стоимость грамма золота в тенге на начало и конец анализируемого периода приведены ниже в Таблице 1.

В качестве прокси показателя доходности рынка акций Казахстана использованы индексы KASЕ и AIX. Также, для сравнения, был рассмотрен доход индекса S&P 500.

Ввиду высоких ставок вознаграждения тенговый сберегательный депозит принес наивысший доход в размере 13,9%. При этом, с учетом государственной премии в 10% при условии сохранения депозита, зафиксированного на 23 февраля 2022 года, доходность сберегательного вклада могла составить 24,1%.

Размещение денег в долларовые вклады с учетом максимального дохода и изменения обменного курса тенге по отношению к доллару США принесло доходность в 7,9%, что почти в два раза меньше доходности тенгового сберегательного депозита. Это данные с учетом курсовых изменений - тенге к доллару США за 2022 год ослаб с 431,67 до 460,98.

Рублевые вклады принесли доходность в 12,6%, что в 1,1 раза меньше доходности тенгового сберегательного депозита. Тенге к российскому рублю за 2022 год ослаб с 5,77 до 6,43 из-за значительного укрепления курса рубля по отношению к доллару США. Это произошло на фоне введенных в России мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта.

По уровню номинальной доходности следом идут сбережения в наличных российских рублях и долларах США, доходность которых составила 11,4% и 7,1%, соответственно, за счет курсовых изменений.

Потенциальная доходность вложения в золотосоставила 7,2%. Стоимость драгоценного металла увеличилась в 2022 году с 24 970,91 до 26 757,56 тенге за грамм на фоне высокой рыночной потребности в стабильных активах в связи с геополитическими и экономическими событиями, оказавшими влияние на волатильность рынка.

Хранение вложений в депозитев евро с учетом максимальной ставки в БВУ РК и курсового изменения принесло доходность на уровне 2,1%, в наличных евро - 1,0% из-за ослабления тенге к евро с 487,79 до 492,86.

Вложение в акции казахстанских компаний показало потенциальную отрицательную доходность за 2022 год на уровне (-)11,5% на бирже KASE и (-)15,0% на бирже AIX на фоне замедления роста товарно-сырьевых рынков (нефти и урана).

«В целом, в течение 2022 года наблюдалось снижение риск-аппетита инвесторов на фоне коррекции на мировых рынках акций. Вложение в индекс S&P 500 принесло убыток в размере 11,0% (в валютном эквиваленте снижение за год составило 19,4%)», - заключили в Нацбанке.



