Какие фильмы снимаются в Казахстане в настоящее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 фильмов, получивших финансовую поддержку со стороны государства, находятся в производстве. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого конкурса, проведенного в 2019 году, были отобраны 58 из 100 кинопроектов, поступивших в экспертный совет. По итогам заседания межведомственной комиссии 17 кинопроектов были запущены в производство», - написал Нургиса Дауешов в ответ на запрос редакции.

Вице-министр озвучил список этих кинопроектов.

Это художественные фильмы «Боксер» (А. Сатаев), «Отансүйгіштер уақыты» (С. Утепбергенов), «Таңдау» (Е. Турсынов), «Өмір» (Э. Байгазин), «Қажымұқан» (К. Мустафин), «Адемокиді оқыту» (А.Жанованов), «На старте» (Е. Нургалиев), «Тырналар» (Д. Манабай), «Хардкор» (Ф. Шарипов), «Ақын» (Д. Омирбаев), «От» (А. Касымбекова) «Даладағы құтқару» (Б. Самбрано), «Нартай» (В. Хубутия), «Слепая любовь» (Чак Чае), «Каникулы Off-Line 2» (Э. Курмашев), и документальные фильмы «Ұстаздың оралуы» (С. Азимов), «Түркістан – кеше, бүгін, ертең» (В. Тюлькин).

Как уточнили в министерстве, съемки фильма «Қажымұқан» уже завершены. Но в связи с ограничениями, связанными с пандемией, неизвестно, когда фильм выйдет на экраны.