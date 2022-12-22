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Какие фамилии наиболее распространены в Казахстане

22 Декабря 2022, 12:15
Какие фамилии наиболее распространены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Вторую строчку в рейтинге занимает фамилия Серик — 45 193. На третьей позиции — фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живет 40 322 человек.

Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) – 36 142. Замыкают ТОП-5 распространенных фамилий — Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек.

Далее по распространенности следуют фамилии Ким – 34 811, Сулейменов(а) – 29 988, Марат – 28 008, Амангелді – 27 297, Болат – 24 542 и т д.

Напомним, численность населения Казахстана на 1 ноября текущего года составляет 19 715 782 человек.


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