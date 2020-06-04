Какие факты коррупции выявлены в сфере транспортного контроля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал в ходе онлайн-брифинга в Facebook о коррупционных случаях, выявленные в сфере транспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя инспекции транспортного контроля по Атырауской области Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Он подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч тенге от предпринимателя за выдачу разрешения на осуществление грузовых перевозок и общее покровительство», - сообщил Данияр Бигайдаров.
Установлено, руководитель инспекции в период с 2017 года по настоящее время, вопреки установленному запрету, лично участвовал в управлении субъектом индивидуального предпринимательства, зарегистрированного на близкого родственника. Он осуществлял предпринимательскую деятельность в области предоставления услуг по аренде специальной автотехники с предоставлением предпринимателю преимуществ и покровительства. Досудебное расследование продолжается.
Аналогичные преступления в сфере инспекции транспортного контроля также зарегистрированы в Алматинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.
В СКО Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении специалиста инспекции транспортного контроля.
В свою очередь инспектора полиции в г. Актобе подозревают в получении 2 блоков сигарет за пропуск через блокпост.
«Антикоррупционной службой по Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении инспектора службы роты патрульной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Актюбинской области. Указанное лицо 30 мая текущего года лично получило взятку в виде двух блоков сигарет «Парламент» стоимостью 10 800 тенге от водителя легкового автомобиля за беспрепятственный проезд без специального пропуска через блокпост «Магистраль №4», расположенного при выезде из города Актобе», - рассказал Данияр Бигайдаров.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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