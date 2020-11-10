Какие факторы влияют на усиление доллара на мировых рынках - Мухтар Орман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тенге торгуется в диапазоне 428,70-429,20 за доллар, в среднем на 2,2 тенге крепче среднего курса торгов понедельника. Укрепление происходит на фоне благоприятной внешней конъюнктуры на мировых финансовых рынках, прокомментировал ситуацию на валютном рынке представитель департамента монетарных операций Национального банка Мухтар Орман. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Новости об успехах в разработке вакцины от коронавируса фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech оказали поддержку риск-сентименту на мировых фондовых рынках. По заявлениям компаний, проведенное исследование вакцины показало 90%-ую эффективность в предотвращении заражения, что дает основания для оптимизма в отношении долгосрочных перспектив борьбы с COVID-19.

Эта новость развернула рынки в зеленую зону. Котировки нефти марки Brent в понедельник выросли рекордно на 7,5% в сравнении с пятничным закрытием до $42,4 за баррель на фоне оптимизма по поводу возвращения спроса на нефтепродукты. В ходе торгов цена на нефть достигала $43,48 за баррель или роста в 10%», - отметил Мухтар Орман.

По его словам, после резкого роста в понедельник вечером, сегодня на азиатской сессии цена на нефть переживает корректировку из-за роста числа заболевших в США и Европе и вопросах о реальных возможностях, характеристиках и скорости применения вакцины Pfizer и BioNTech.

Основные фондовые индексы США открыли неделю ростом, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 1,2%, а Dow Jones – на 2,9%, обновив исторические рекорды. Рынки отыгрывают итоги президентских выборов и с оптимизмом реагируют на новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вырос до уровня более 25100 пунктов.

«Инвесторы ожидают, что администрация вновь избранного президента Дж. Байдена будет проводить более предсказуемую внешнюю политику и может быть менее склонна к тарифной конфронтации или неожиданной эскалации напряженности в отношениях с Китаем.

Положительная динамика отразилась и на валютах развивающихся стран, которые завершили вчерашний день на позитивной ноте. С учетом корректировок турецкая лира выросла на 5,3%, южноафриканский ранд и российский рубль – на 1,4%, мексиканское песо – на 1,3%, индонезийская рупия – на 1,0%.

Обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов, основными из которых являются нефтяные котировки и так называемое «ралли» на мировых рынках», - добавил он.