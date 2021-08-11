Какие факторы оказывают влияние на укрепление тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал факторы, оказывающие ограничительное влияние на укрепление тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокие темпы роста импорта потребительских товаров на фоне восстановления деловой активности продолжают создавать повышенный спрос на иностранную валюту и оказывать ограничительное влияние на укрепление тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, с начала августа т.г. на нефтяном рынке усилилось давление из-за неопределенностей по перспективам глобальной экономики на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса.

Цена на нефть на 10 августа снизилась на 8,1% до 70,15 доллара CША/баррель, а биржевой курс тенге сложился на уровне 425,83 тенге за доллар США, ослабев на 0,3% с начала месяца.

«Таким образом, неустойчивая ситуация на внешних рынках сохраняется. Волатильность нефти и изменение риск-сентимента продолжают оказывать давление на обменный курс тенге», - заключил глава Нацбанка.



