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Какие факторы оказывают влияние на укрепление тенге

11 Августа 2021 10:56
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Какие факторы оказывают влияние на укрепление тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал факторы, оказывающие ограничительное влияние на укрепление тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Высокие темпы роста импорта потребительских товаров на фоне восстановления деловой активности продолжают создавать повышенный спрос на иностранную валюту и оказывать ограничительное влияние на укрепление тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, с начала августа т.г. на нефтяном рынке усилилось давление из-за неопределенностей по перспективам глобальной экономики на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса.

Цена на нефть на 10 августа снизилась на 8,1% до 70,15 доллара CША/баррель, а биржевой курс тенге сложился на уровне 425,83 тенге за доллар США, ослабев на 0,3% с начала месяца.

«Таким образом, неустойчивая ситуация на внешних рынках сохраняется. Волатильность нефти и изменение риск-сентимента продолжают оказывать давление на обменный курс тенге», - заключил глава Нацбанка.



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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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