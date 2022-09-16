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Какие экологические проблемы казахстанцы считают наиболее острыми – соцпрос

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Сентября 2022, 15:23
Какие экологические проблемы казахстанцы считают наиболее острыми – соцпрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проведенный социологический опрос ПРООН показал, что свыше 46% казахстанцев считают наиболее острой экологической проблемой загрязнение атмосферного воздуха выбросами от энергетических, перерабатывающих, нефтехимических, металлургических предприятий, транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше половины опрошенных из 2168 человек (55,20%) считают, что уровень экологической культуры населения Казахстана средний. В исследовании 2012 года 63% опрошенных считали уровень экологической культуры среди казахстанцев низким.

Согласно проведенному социологическому опросу Программы развития ООН, чаще респонденты считают наиболее острыми следующие проблемы:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами от энергетических, перерабатывающих, нефтехимических, металлургических предприятий, транспорта, «очень высокая острота проблемы» - 46,80%;

- истощение и загрязнение водных ресурсов, сброс сточных токсичных промышленных вод, высыхание Арала, Балхаша и нефтехимическое загрязнение Каспия, «Очень высокая острота проблемы» - 45,80%;

- скопление промышленных и твердо-бытовых отходов, «Очень высокая острота проблемы» - 42,70%.

«Такое распределение ответов, скорее, связано с целевыми территориями исследования, так как исследованием были охвачены только города республиканского значения и областные центры, куда не входят Семей и Байконур. Респондентами отмечались чаще экологические проблемы, которые присущи городской местности, в особенности большим и/или промышленным городам», - говорится в докладе ПРООН.


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