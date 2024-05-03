Какие экологические последствия могут быть после паводков в Казахстане

Паводок в регионах слабеет, теперь предстоит заниматься его последствиями. Депутат Мажилиса Парламента РК Максат Толыбай выразил обеспокоенность экологическими последствиями паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня я хочу затронуть вопрос чистоты, потому что вместе с наводнением приходят эпидемии. Для защиты от наводнения были построены дамбы из тысяч мешков и пакетов, мы использовали полиэтиленовую пленку. Если теперь, после спада воды мы не соберем все эти мешки, получим экологическую катастрофу. Кроме того, вода принесла много мусора, отходов, трупов диких и домашних животных и птицы. Если мы всю эту падаль не обеззаразим, возможно распространение различных болезней, — сказал Максат Толыкбай, озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Народный избранник также отметил акцию «Таза Қазақстан», напомнив слова Президента о том, что это не должно стать разовой акцией, чтобы снять красивые ролики для социальных сетей.

— Не говоря уже о западных странах, нас удивляет чистота у наших братьев-узбеков. Такая блистающая чистота не появляется сама по себе. Чистота начинается с каждого отдельного гражданина, с его чувства ответственности, с поддержания порядка. Несмотря на работу организаций, ответственных за чистоту, если жители будут выбрасывать мусор куда придется, загрязнять улицы и дворы, результата не будет, — сказал депутат.

Мажилисмен отметил, что рынок «Алтын Орда» вблизи Алматы полон мусора.

— Мы выбрасываем окурки из окна машины, плюем, на стадионах и в кинотеатрах оставляем объедки и тару, то же самое и на природе. Все национальные парки замусорены. А еще есть такие невежды, которые выбрасывают мусор из своих квартир в подъезд. Поэтому нам нужно менять свое сознание. Мы должны пропагандировать чистоту, как настоящую ценность и порядок, — сказал мажилисмен.

Максат Толыкбай внес следующие предложения для решения этой проблемы в своем запросе на имя главы Правительства: