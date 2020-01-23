Какие дороги закрыты из-за непогоды в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков, снежных заносов, гололедицей, метелью, и отсутствием видимости закрыты для движения транспортных средств отдельные участки на некоторых трассах Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для транспортных средств на следующих участках дорог ВКО:

1. «Семей-Кайнар», км 8-266;

2. «Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ», км 34-123 (от села Предгорного до границы РФ);

3. «Алматы – Усть-Каменогорск», км 971-1068 (от поселка Калбатау до поселка К. Кайсенова);

4. «Караганда – Аягоз – Богаз» (от города Аягоз - до поворота села Богаз);

5. «Усть-Каменогорск – Риддер», км 15-105 (от поселка Белоусовки до города Риддер) для грузовых с прицепом, полуприцепом и автобусов;

6. «Секисовка – Шемонаиха», км 0-54;

7. «Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское», км 88-145 (село Таинты – село Самарское);

8. «Чарск – Бакырчик», км 0-42;

9. «Бакырчик – Борсак», км 0-18;

10. «Борсак – до трассы «Алматы – Усть-Каменогорск», км 0-12.

11. подъезд к селе Ермаковка, км 0-10,5.

Cотрудники патрульной полиции ВКО настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения и на территории населенного пункта. Водителям транспортных средств рекомендовано не оставлять свой личный транспорт вдоль проезжей части дороги, затрудняя тем самым беспрепятственный проезд специальной дорожной техники для своевременной очистки дорожного полотна от снега.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в правоохранительные подразделения, позвонив на оперативный номер 102. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или сопроводят до мобильных стационарных пунктов обогрева.

Круглосуточную информацию о состоянии и проезжаемости загородных автомобильных дорог, введенных ограничениях можно узнать по следующим телефонам:

Дежурная часть Управления местной полицейской службы ДП ВКО: 777-081, 776-005

Диспетчер ВКОФ ТОО «Казахавтодор»: 262808, 240898, сот. 8-777-535-89-08.

Диспетчер КГП «Облшығысжол»: 574252, 8-771-086-55-43.



