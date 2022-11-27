Какие дороги закрыты из-за непогоды в Казахстане

27 Ноября 2022, 05:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения «Казавтожол» опубликовал карту ограничения дорожного движения, передает МИА «Казинформ».

С 22.30 ч. в Северо-Казахстанской области введено ограничение движения для дизельных и общественных транспортных средств на а/д:

-«Екатеринбург–Алматы» (от села Рузаевка до границы Акмолинской области);

-«Кокшетау-Рузаевка» (от гр. Акмолинской области до села Саумалколь);

-«Астана-Петропавловск» (от гр. Акмолинской области до села Келлеровка);

-«Кокшетау-Омск» ( от гр. Акмолинской области до села Чкалово);

-«Жезказган-Петропавловск» (от гр. Акмолинской области до села Токсан би).

В Абайской областив связи с ухудшением погодных условий движение для общественного и грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом по-прежнему ограничено на а/д «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» км. 105-123, это участок от города Шемонаиха до границы РФ.

В Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях закрыты республиканские трассы по всем направлениям для общественного и грузового транспорта.

На ряде участков республиканских трасс наблюдается нулевая видимость.

В Жетысуской области движение ограничено на трассах «Ушарал-Достык»; «Сарыозек-Коктал» и «Алматы-Усть-Каменогорск».

В ВКО движение ограничено на а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи», «Омск-Майкапшагай» и «Таскескен-Бахты».

Также ранее сообщалось, что из-за нулевой видимости закрыты несколько дорог в Алматинской области.

Для всех видов автотранспорта закрыто движение на дороге республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос.