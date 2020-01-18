Какие дороги закрыты из-за метели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 участков автодорог в регионах Казахстана закрыты для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram МИИР РК.

В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:

1. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской обл.)

2. Нур-Султан-Коргалжын, км 38-130 (Акмол-заповедник Коргалжын)

3. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Юбилейный- граница Карагандинской обл)

4. Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница СКО-Жаксы)

5. Жезказган-Петропавл, км 377-441 (граница Костанайской обл-Державинск)

6. Нур-Султан-Киевка-Темиртау, км. 16-51, (Нур-Султан-граница Карагандинской обл)

7. Алматы-Усть-Каменогорск, км 558-615 (Ушарал-граница ВКО)

8. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)

9. Омск-Майкапшагай, км 756-906 (Семей-Калбатау)

10. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха)

11. Семей-Кайнар, км 8-266

12. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей)

13. Омск-Майкапшагай, км 587-733 (граница Павлодарской обл-Семей)

14. Семей-граница РФ, км 3-113

15. Алматы-Усть-Каменогорск, км 778-1068 (Аягуз-К.Кайсенов)

16. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер)

17. Караганда-Аягуз-Бугаз, км 447-941 (Малкелди-Бугаз)

18. Алматы-Усть-Каменогорск, км 615-768 (граница Алматинской обл-Аягоз)

19. Таскескен-Бахты-граница КНР, км 0-75 (Таскескен-Урджар)

20. Омск-Майкапшагай, км 910-1002 (Калбатау-Кокпекти)

21. Екатеринбург-Алматы,км 1353-1425 (граница Акмолинской области-Темиртау)

22. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1620 (Караганда-Аксу-Аюлы)

23. Жезказган-Петропавловск, км 252-377

24. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 205-259 (граница Акмолинской обл-Бозшаколь)

25. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновск, км 0-231 (Калкаман-граница Карагандинской обл)

26. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1367 (граница Карагандинской обл-Ленинский)

27. Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской обл)

На трассах республиканского значения продолжают работать 818 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.