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Какие дороги закрыты из-за метели в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 участков автодорог в регионах Казахстана закрыты для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram МИИР РК.
В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:
1. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской обл.)
2. Нур-Султан-Коргалжын, км 38-130 (Акмол-заповедник Коргалжын)
3. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Юбилейный- граница Карагандинской обл)
4. Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница СКО-Жаксы)
5. Жезказган-Петропавл, км 377-441 (граница Костанайской обл-Державинск)
6. Нур-Султан-Киевка-Темиртау, км. 16-51, (Нур-Султан-граница Карагандинской обл)
7. Алматы-Усть-Каменогорск, км 558-615 (Ушарал-граница ВКО)
8. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)
9. Омск-Майкапшагай, км 756-906 (Семей-Калбатау)
10. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха)
11. Семей-Кайнар, км 8-266
12. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей)
13. Омск-Майкапшагай, км 587-733 (граница Павлодарской обл-Семей)
14. Семей-граница РФ, км 3-113
15. Алматы-Усть-Каменогорск, км 778-1068 (Аягуз-К.Кайсенов)
16. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер)
17. Караганда-Аягуз-Бугаз, км 447-941 (Малкелди-Бугаз)
18. Алматы-Усть-Каменогорск, км 615-768 (граница Алматинской обл-Аягоз)
19. Таскескен-Бахты-граница КНР, км 0-75 (Таскескен-Урджар)
20. Омск-Майкапшагай, км 910-1002 (Калбатау-Кокпекти)
21. Екатеринбург-Алматы,км 1353-1425 (граница Акмолинской области-Темиртау)
22. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1620 (Караганда-Аксу-Аюлы)
23. Жезказган-Петропавловск, км 252-377
24. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 205-259 (граница Акмолинской обл-Бозшаколь)
25. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновск, км 0-231 (Калкаман-граница Карагандинской обл)
26. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1367 (граница Карагандинской обл-Ленинский)
27. Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской обл)
На трассах республиканского значения продолжают работать 818 единиц техники.
При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.
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